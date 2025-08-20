SUSCRÍBETE
El Deportivo

Triunfo heroico: Racing de Gabriel Arias elimina al Peñarol de Brayan Cortés y avanza a cuartos de la Libertadores

El equipo argentino empataba 1-1 hasta los 83 minutos, pero los goles de Martínez y Franco Pardo permitieron el 3-1 que deja a la Academia en la ronda de los mejores ocho equipos. Antes del tercero, el meta chileno tuvo una tapada que evitó el empate parcial.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Racing eliminó a Peñarol de la Libertadores.

El Racing de Gabriel Arias dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores. Con dos goles en los últimos minutos, el equipo argentino venció 3-1 al Peñarol de Brayan Cortés para avanzar a los cuartos de final, donde se medirá a Vélez Sarsfield de Claudio Baeza y Diego Valdés.

Partido que, desde su accidentado inicio por la copiosa lluvia, respondió completamente a las expectativas. A los 3 minutos, la Academia ya había puesto a prueba al golero chileno. El centro de Gastón Martirena se le escapó al iquiqueño, la pelota quedó picando y la aparatosa caída de Adrián Martínez frente a la marca de los zagueros visitantes hizo pensar, incluso, en un penal. Situación que no ocurrió.

Pero el equipo de Montevideo no le encontraba la vuelta al partido y los argentinos capitalizaron rápidamente ese nerviosismo. Recién a los 7 minutos, Racing logró empatar la serie. El tiro libre de Martirena encontró la cabeza de Marcos Rojo en el área, su impacto dejó el balón picando en el área y Martínez aprovechó la circunstancia para el 1-0.

Peñarol logró sacudirse de ese desconcierto inicial. Antes del cuarto de hora, el chileno Gabriel Arias consiguió salvar al equipo argentino con la punta de los dedos, después del gran remate de Maximiliano Silvera. Un par de tiros de esquina más tarde, el cuadro charrúa equiparó el marcador con espléndido cabezazo del central Nahuel Herrera.

Conquista que encendió a los visitantes que se mostraron más cómodos en la cancha del Cilindro. Pese a ello, la rapidez de los hombres en punta de los anfitriones causaba constante peligro al arco oriental. Justo en la media hora, Martínez volvió a enfrentar a Cortés, quien recibió el impacto en el pecho para evitar una nueva caída.

Instantes más tarde, a los 33’, los transandinos volvieron a golpear con un tiro libre. Gabriel Rojas sirvió desde la izquierda y Rojo ganó arriba para derrotar al Indio. Pese a ello, el juez colombiano Wilmar Roldán advirtió un empujón del exjugador de Boca Juniors en el momento de la conquista. Minutos después, el portero volvió a reaccionar para desviar un centro de Martirena. Es más, cerca de los 40’, embolsó un peligroso rebote en un zaguero aurinegro frente al centro de Santiago Solari.

Cuando el duelo se iba en la primera parte, en el momento en el que la presión se hacía más evidente, el golero nacional se llevó una torpe tarjeta amarilla por demorar el juego.

Espectacular final

El escenario de quedar eliminado de la Copa obligó a los albicelestes a tomar un nuevo impulso. Adelantó sus líneas y comenzó a levantar la pelota para ganar en el juego aéreo. Así, a los 48’, Cortés tuvo que sacarla con la punta de los dedos en el cabezazo bombeado de Santiago Sosa. En la siguiente, Adrián Balboa quedó solo frente al arco uruguayo, pero el cabezazo no tuvo dirección.

A los 55’, el juez Roldán no perdonó la nueva demora del chileno y cobró los más de 8 segundos con el balón en su poder. Situación que le entregó un nuevo tiro de esquina a los de Avellaneda.

Tras la hora de juego, el encuentro se hizo más trabado, con más esfuerzo que ideas. La angustia del equipo de Gustavo Costas lo obligó a instalarse en el campo de los orientales. Pero el orden de la zaga de los charrúas desesperaba a los hinchas locales. Encima, el meta chileno consiguió dos buenas acciones para evitar la segunda caída, un toque de Martínez y una polémica en la que el iquiqueño llegó antes que Duvan Vergara.

A diez del final, Cortés logró una nueva tapada y, en el rebote, Roldán advirtió una falta de un jugador uruguayo para cobrar el penal, el mismo que Maravilla Martínez convirtió en gol para engañar completamente al chileno y dejar el marcador 2-1 a favor de Racing, cuando solo quedaban siete minutos en el reglamentario.

Justo en el último minuto reglamentario, el uruguayo Javier Cabrera se fue solo contra el meta chileno de Racing, pero su tiro salió desviado por muy poco. A renglón seguido, en la otra área, Martínez se lo perdió solo. En el segundo minuto agregado, fue Gabriel Arias quien salvó a Racing tras repeler en la línea tras un peligroso cabezazo de Matías Arezo.

En la última jugada del partido, cuando Arias ya había salido por el portero suplente Facundo Cambeses para los penales, un cabezazo de Franco Pardo derrotó a Cortés para el 3-1 que dejó a los argentinos en cuartos.

Más sobre:FútbolRacingPeñarolGabriel AriasBrayan Cortés

