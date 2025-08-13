En vivo: Peñarol de Cortés está enfrentando a Racing de Arias por los octavos de final de la Copa Libertadores
El conjunto uruguayo recibe a los de Avellaneda en el retorno de la justa continental. Sigue aquí el minuto a minuto de partido.
Minuto a Minuto
Peñarol 0-0 Racing
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo de Peñarol y Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sigue el relato hacia abajo.
Hoy en la cancha uruguaya se vivirá un duelo de arqueros chilenos: Brayan Cortés será titular en Peñarol y Gabriel Arias es el portero estelar de Racing.
En otro partido de la jornada: Fortaleza empató sin goles con Vélez. El chileno Benjamín Kuscevic fue titular en el equipo brasileño y recibió tarjeta amarilla.
Formación de Racing:
El 11 de Peñarol:
Comenzó el partido. Peñarol y Racing se enfrentan en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Así salieron los equipos a la cancha:
5′. ¿Y eso no era tarjeta? Nardoni (Racing) le entra fuerte a Fernández y no recibe amonestación.
8′. Tiro libre para Racing. Martirena prueba al arco. Elevado.
12′. Chance de Peñarol. Arias despeja un córner con los puños, ese balón lo toma Sosa. Desviado.
18′. Partido friccionado. Colombo de Racing le entró duro a Fernández y quedó resentido de su rodilla derecha.
22′. Cambio en Peñarol. Fernández no pudo seguir por el dolor en su rodilla.
