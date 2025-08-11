Dónde y a qué hora ver a Peñarol vs. Racing por la Copa Libertadores.

Este martes, Peñarol y Racing se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo charrúa, que recientemente presentó a Brayan Cortés como refuerzo, goleó a Nacional en la última edición del clásico uruguayo.

Por su parte, la escuadra de Gustavo Costas empató ante Boca Juniors en La Bombonera.

A qué hora ver Peñarol vs. Racing

El partido de Peñarol vs. Racing es este martes 12 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Peñarol vs. Racing

El partido de Peñarol vs. Racing se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.