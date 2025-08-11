Dónde y a qué hora ver a Peñarol vs. Racing por la Copa Libertadores
El equipo de Brayan Cortés recibe a la Academia en los octavos de final del certamen continental.
Este martes, Peñarol y Racing se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El equipo charrúa, que recientemente presentó a Brayan Cortés como refuerzo, goleó a Nacional en la última edición del clásico uruguayo.
Por su parte, la escuadra de Gustavo Costas empató ante Boca Juniors en La Bombonera.
A qué hora ver Peñarol vs. Racing
El partido de Peñarol vs. Racing es este martes 12 de agosto, a las 20.30 horas.
Dónde ver a Peñarol vs. Racing
El partido de Peñarol vs. Racing se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.