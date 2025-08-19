“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

El lunes, pasada las cinco de la tarde, el plantel y el cuerpo técnico de Peñarol abordaron un charter con destino a Buenos Aires. Los carboneros se dirigían a la capital transandina para disputar el segundo juego de la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Racing, y lo que debía ser un tranquilo viaje de 55 minutos, se transformó en una reprimenda internacional.

Esto porque los compañeros de Brayan Cortés, liderados por Maximiliano Olivera, se pusieron a entonar los cánticos de las barras bravas y al ritmo de “Dale alegría, alegría a mi corazón, la Copa Libertadores es mi obsesión”, comenzaron poco a poco a subir el volumen y salirse de control.

De hecho, en un momento, el defensa uruguayo se trepó a uno de los asientos y aleonó a sus compañeros que cantaran con más fuerza, lo que no le gustó nada al personal de la compañía de aviación comercial, por lo que una azafata pasó por la ubicación de Olivera para llamarle la atención. El futbolista no escuchó la reprimenda y esta vez usó el respaldo del asiento del arquero Martín Campaña como bombo.

¿Y Cortés? El seleccionado iba en la última corrida de asientos del avión y aunque participaba del coro, se mantuvo en su puesto y no se sumó al alboroto. El mismo que fue filmado y viralizado apenas el conjunto aurinegro aterrizó en el otro lado de la cordillera.

Imágenes que fueron utilizadas por la aerolínea para dejar una fuerte reprimenda en sus redes sociales. “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, posteó la empresa.

Claro que eso no fue lo único que sucedió con los Manyas. Una vez que llegaron a las tierras de Diego Maradona, se alojaron en un barrio privado y lejos de la vorágine urbana. Pero de poco les sirvió, pues en la madrugada, hinchas de Racing -donde juega el chileno Gabriel Arias- lanzaron fuegos artificiales por varios minutos y no dejaron dormir a la delegación rioplatense.

Peñarol y Racing se enfrentan este martes, a las 20:30 horas, en Avellaneda y los uruguayos -que ganaron por la mínima en la ida- formarán, según el diario Ovación, con Cortés en el arco; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Olivera en defensa; Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera e Ignacio Sosa en la zona de volantes, un poco más adelantados estarán David Terans y Diego García; mientras que Maxi Silvera será el referente en el área contraria.