SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

El cuadro uruguayo viajó a Buenos Aires a disputar el duelo frente a Racing, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Una postal del viaje de Peñarol a Buenos Aires. Foto: @OficialCAP.

El lunes, pasada las cinco de la tarde, el plantel y el cuerpo técnico de Peñarol abordaron un charter con destino a Buenos Aires. Los carboneros se dirigían a la capital transandina para disputar el segundo juego de la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Racing, y lo que debía ser un tranquilo viaje de 55 minutos, se transformó en una reprimenda internacional.

Esto porque los compañeros de Brayan Cortés, liderados por Maximiliano Olivera, se pusieron a entonar los cánticos de las barras bravas y al ritmo de “Dale alegría, alegría a mi corazón, la Copa Libertadores es mi obsesión”, comenzaron poco a poco a subir el volumen y salirse de control.

De hecho, en un momento, el defensa uruguayo se trepó a uno de los asientos y aleonó a sus compañeros que cantaran con más fuerza, lo que no le gustó nada al personal de la compañía de aviación comercial, por lo que una azafata pasó por la ubicación de Olivera para llamarle la atención. El futbolista no escuchó la reprimenda y esta vez usó el respaldo del asiento del arquero Martín Campaña como bombo.

¿Y Cortés? El seleccionado iba en la última corrida de asientos del avión y aunque participaba del coro, se mantuvo en su puesto y no se sumó al alboroto. El mismo que fue filmado y viralizado apenas el conjunto aurinegro aterrizó en el otro lado de la cordillera.

Imágenes que fueron utilizadas por la aerolínea para dejar una fuerte reprimenda en sus redes sociales. “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, posteó la empresa.

Claro que eso no fue lo único que sucedió con los Manyas. Una vez que llegaron a las tierras de Diego Maradona, se alojaron en un barrio privado y lejos de la vorágine urbana. Pero de poco les sirvió, pues en la madrugada, hinchas de Racing -donde juega el chileno Gabriel Arias- lanzaron fuegos artificiales por varios minutos y no dejaron dormir a la delegación rioplatense.

Peñarol y Racing se enfrentan este martes, a las 20:30 horas, en Avellaneda y los uruguayos -que ganaron por la mínima en la ida- formarán, según el diario Ovación, con Cortés en el arco; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Olivera en defensa; Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera e Ignacio Sosa en la zona de volantes, un poco más adelantados estarán David Terans y Diego García; mientras que Maxi Silvera será el referente en el área contraria.

Más sobre:FútbolPeñarolCopa LibertadoresBrayan CortésRacingRacing vs Peñarol

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena

Se inicia el remate de millones de prendas de ropa de Corona: ¿Qué tiendas están las interesadas?

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

El nuevo voto disidente de la comisionada Tornel en la norma de la CMF que eleva el pago mínimo con tarjetas de crédito

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia
Chile

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia

Tía Pikachu quiere volver a la política: es candidata a diputada en la lista de FRVS y AH

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU
Negocios

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

Se inicia el remate de millones de prendas de ropa de Corona: ¿Qué tiendas están las interesadas?

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton
Tendencias

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

Para todos los abonados: los detalles del evento de prueba que tendrá la UC en el Claro Arena
El Deportivo

Para todos los abonados: los detalles del evento de prueba que tendrá la UC en el Claro Arena

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Con el Cimbi Cuevas como creador: la sorprendente pizarra de Garnero que ilusiona a la UC tras golear a Colo Colo

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena
Cultura y entretención

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena

Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo

Distópica película con Daniela Ramírez anuncia estreno en cines chilenos

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania
Mundo

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones