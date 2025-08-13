En Argentina culpan a Gabriel Arias de la derrota de Racing ante Peñarol de Brayan Cortés

Racing cayó ante Peñarol en Montevideo. En la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro dirigido por Gustavo Costas sucumbió por la mínima y buscará la remontada en Avellaneda. La prensa argentina culpa a Gabriel Arias por el único gol del encuentro.

“La Academia cayó 1-0 ante el Manya por la ida de los octavos de la Libertadores: no tuvo juego y Arias estuvo flojo en el gol rival”, escriben en Olé.

En la descripción del tanto también fueron lapidarios. “Y la tercera fue la vencida: centro desde la derecha, la bajó Arezo y Terans anticipó a Arias, quien salió mal y quedó pagando en el 1-0”, señalan.

¡GOL DE PEÑAROL! TERANS MARCA EL 1-0 DEL MANYA ANTE RACING.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qZfAmZ5piw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

En La Nación también criticaron al guardameta chileno. “Matías Arezo, de pecho, puso la pelota en la puerta del área chica, Gabriel Arias no salió a tiempo, Colombo perdió la marca y David Terans cabeceó a la red para el 1-0”, apuntó.

Por su lado, TyC Sports también apuntó a la incorrecta salida del golero. “Por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing cayó 1-0 contra Peñarol en el estadio Campeón del Siglo. En un áspero duelo con muchas disputas e infracciones, el cero se rompió tardíamente a falta de 10 minutos del tiempo cumplido, cuando David Terans convirtió el gol, luego de una mala salida del arquero Gabriel Arias”, indican.

Costas tiene confianza

Luego del partido, Gustavo Costas se refirió a la actuación del arquero, pero apuntando a otro aspecto del juego. “Ellos nos llevaron a su terreno y ahí nos costó. Sabíamos que podía suceder y que en un piso como el de esta cancha nos iba a costar. Por eso dejamos de jugar la pelota con pase hacia Arias, porque era riesgoso. Y no estoy poniendo de excusa lo del césped. Se dio así, como suele pasar en la Copa. Hay que estar preparado para eso”, dijo el DT.

De paso, exhibió confianza en su equipo de cara a la revancha en el Cilindro. “El sueño está intacto, todos juntos podemos darlo vuelta. Le digo a la gente que confíe, a la que vino y llenó la tribuna y a la que no pudo conseguir entrada y se tuvo que quedar en Argentina. Debemos recuperar nuestro juego. Si hacemos lo que sabemos hacer con la pelota, esto lo podemos dar vuelta”, sentenció.