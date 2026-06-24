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    Decretan prisión preventiva para hombre acusado de asesinar a su conviviente en pleno centro de Río Claro

    La investigación apunta a un caso de femicidio íntimo ocurrido en la localidad de Cumpeo. La víctima, de 52 años, murió tras recibir múltiples heridas con un arma cortante, mientras que el imputado mantenía antecedentes de violencia intrafamiliar y órdenes de detención vigentes.

    Por 
    Roberto Martínez
    PDI

    Un hombre de 35 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado este martes por el asesinato de su conviviente, una mujer de 52 años, ocurrido durante la madrugada del pasado sábado en la comuna de Río Claro, Región del Maule.

    El crimen se registró cerca de las 06.00 horas en avenida Ursicinio Opazo, en la localidad de Cumpeo, donde la víctima perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca en la vía pública, en pleno centro de la ciudad.

    La gravedad del hecho movilizó a personal de Carabineros luego de que un llamado al nivel de emergencias 133 alertara sobre una persona gravemente herida en el lugar.

    Hallazgo del presunto autor en el sitio del suceso

    Al llegar al sector, funcionarios de la Tenencia Río Claro constataron la presencia de la víctima fallecida con múltiples lesiones, como también encontraron en el mismo lugar al presunto responsable del ataque.

    Asimismo, se indicó que el sospechoso presentaba evidentes rastros vinculados al crimen, como su vestimenta ensangrentada, y además mantenía tres órdenes vigentes de detención.

    Tras su arresto, el Ministerio Público instruyó que las diligencias investigativas quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Talca.

    Posterior al trabajo científico-técnico realizado en el sitio del suceso se estableció la dinámica de los hechos, concluyendo que la víctima falleció producto de diversas heridas cortopenetrantes.

    De acuerdo con los antecedentes recopilados por la policía civil, el ataque se produjo luego de una discusión entre ambos convivientes, que mantenían una relación de convivencia desde hacía aproximadamente un año y donde existían antecedentes de violencia intrafamiliar.

    Tribunal decretó prisión preventiva

    Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente. En una primera instancia, la Fiscalía solicitó ampliar la detención para continuar reuniendo antecedentes, petición que fue acogida por el tribunal.

    Este martes se realizó la audiencia de formalización, oportunidad en la que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar más gravosa.

    El fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, explicó que los antecedentes reunidos permitían establecer la participación del imputado en el crimen, estimando que la libertad del acusado representaba un riesgo para la seguridad pública.

    Finalmente, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, decretando la prisión preventiva para este imputado y además fijó un plazo para investigar de cinco meses.

    La Fiscalía precisó que los hechos fueron calificados jurídicamente como femicidio íntimo, figura penal que sanciona el asesinato de una mujer cometido por quien mantiene o mantuvo una relación de pareja con la víctima.

    “El hecho fue calificado en definitiva como de feminicidio íntimo, por la existencia de la relación de convivencia entre el autor del hecho y la persona fallecida”, concluyó el fiscal De la Fuente.

    Mientras se desarrolla la investigación, el imputado permanecerá privado de libertad a la espera del avance de las diligencias que buscan esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el crimen que conmocionó a la comunidad de Cumpeo.

    Más sobre:FemicidioRío ClaroCumpeoPrisión preventivaViolencia intrafamiliarRegión del MauleJudicialNacional

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