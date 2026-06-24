En medio de crisis de convivencia: RN y la UDI toman distancia de propuesta del gobierno para crear nueva instancia de coordinación

La situación no daba para más. Ese es el diagnóstico que hay al interior de Renovación Nacional (RN) en torno a su relación con el Partido Republicano. En masa, esta semana distintos dirigentes salieron a exigir que la colectividad que encabeza Arturo Squella los respete.

Lo hicieron a horas de la votación de la acusación constitucional (AC) contra Nicolás Grau, de la que cuatro diputados de RN se descolgaron: Diego Schalper, Ximena Ossandón, Andrés Celis y Luis Pardo.

Aunque de todas formas el libelo se aprobó -con 77 votos a favor-, esa actitud despertó la ira de los republicanos, quienes cuestionaron en duros términos que el partido que encabeza Andrea Balladares haya sido incapaz de cuadrarse con el resto de la derecha.

Quien abrió el fuego fue la propia Balladares. El lunes, en el comité político ampliado, la senadora exigió que se respeten las posiciones de los dirigentes de la colectividad que ella encabeza.

En esa misma instancia, y en vista de los fuertes roces, el gobierno sugirió que los partidos del oficialismo debiesen conformar una nueva instancia de coordinación, más allá del comité que, semanalmente -cada día lunes- reúne a integrantes de las directivas y de las bancadas parlamentarias en La Moneda, donde se suele hacer una revisión de la agenda legislativa.

En medio de los roces, sin embargo, RN se alejó de esa posibilidad. La primera en plantearlo fue la misma Balladares durante el comité político ampliado, quien hizo hincapié en que no son oficialmente una coalición como para tener una instancia adicional de coordinación.

La secretaria general de la colectividad, Katherine Martorell, en tanto, sostuvo: “Creemos que la coordinación política de los partidos que apoyan al gobierno debe ser en el comité político y debe ser con el gobierno”.

El levantamiento de RN no quedó ahí. Este martes, Martorrell advirtió que su partido “no va a guardar silencio frente a las descalificaciones y emplazamientos que hemos visto en los últimos días. Nuestros parlamentarios no actúan bajo presiones ni ultimátums de ningún sector político”.

Katherine Martorell

“Esperamos que el P. Republicano contribuya a fortalecer la convivencia dentro del oficialismo y deje atrás las prácticas de hostigamiento que solo generan divisiones innecesarias”, agregó.

La comisión política de RN también entró al round. La instancia emitió una declaración pública en que condenaron "el trato hostil y agresivo que parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano han dirigido contra miembros de nuestro partido. Estas conductas son inaceptables entre fuerzas políticas que respaldan a un mismo gobierno”.

“Nuestros parlamentarios actúan con independencia y responsabilidad política en cada una de sus decisiones (...). Como colectividad, no vamos a aceptar que se intente coartar la libertad de nuestros parlamentarios, que es la base de una democracia sana y madura", añadieron.

El malestar al interior de RN se arrastra desde hace años. En privado, sus dirigentes reconocen que la etiqueta de “derechita cobarde” que los republicanos intentaron ponerles en tiempos de campaña es algo que dejó heridas que se mantienen abiertas. Y lamentan que algunos de los diputados del partido aún operen bajo esa lógica.

Sin ir más lejos, hace unas semanas la diputada Stephanie Jéldrez distinguió que aún existe una “derechita cobarde”. Cristián Araya habló del “semioficialismo”. Y Agustín Romero, uno de los parlamentarios más duros con Chile Vamos, ha planteado que ellos tendrán que responder a su electorado por su negativa a la AC contra Grau.

La diputada Ossandón, una de las más críticas del libelo contra Grau, planteó que “el Presidente de la República, cada vez que hemos estado con él, nos dice unidad, unidad, unidad. Lamentablemente, hay parlamentarios que eso no lo han entendido (...). Se va quebrantando la amistad cívica que tiene que existir entre partidos que comparten el mismo objetivo”.

“Está bien aguantar un tiempo, pero las cosas es bueno decirlo. Para que se sepan que de aquí en adelante ese tipo de cosas no se van a aceptar (...). Yo espero que esto cambie y que haya diputados que terminen esta lógica de campaña y que nos demos cuenta que hoy día andamos gobernando”, agregó Ossandón.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

En todo caso, RN no es el único partido que toma distancia de la propuesta del gobierno sobre contar con una nueva instancia de coordinación.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que “los presidentes de partido nos vemos todos los lunes en La Moneda. Ese diseño me parece adecuado porque el gobierno debe ser parte de los asuntos entre los partidos. Quizás falta una instancia entre jefes de bancada, pero eso sería para otra cosa: para evitar descoordinaciones entre parlamentarios”.

En la UDI también existe molestia con republicanos. El lunes de esta semana, sus diputados exigieron que Romero se disculpara por ningunear a Evelyn Matthei.

A diferencia de los dirigentes de Chile Vamos, Squella hizo ver que él sí está abierto a una instancia de ese tipo. El timonel dijo que, junto a los demás presidentes de los partidos del oficialismo, se ha hablado de “generar instancias de coordinación más allá de lo legislativo (...), en lo político, que creo que va a contribuir a que el trabajo nuestro sea hecho de mejor manera”.

“Todos los tiempos de reuniones que tenemos en conjunto se van en la contigencia legislativa. Quizás sería importante sumar a ello un trabajo político, de análisis, donde los partidos podamos ver cuáles van a ser las líneas de acción. No en lo inmediato, sino que en el mediano y largo plazo. Eso es lo que el gobierno cree que debiera ocurrir. Nosotros suscribimos 100% eso y es probable que sea algo que pase dentro de las próximas semanas”, añadió el senador.

10-06-2026 ARTURO SQUELLA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En una línea similar, el presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, aseveró que “en Piñera I y II existía una coordinación constante entre los partidos de Chile Vamos, a nivel de presidentes, secretarías generales. Eso no ha existido acá. En el comité político ampliado lo que ves es la semana, no funciona como un espacio en el que uno pueda proyectar a largo o mediano plazo”.

Y agregó: “Eso es lo que falta, un espacio que funcione para que como sector nos podamos proyectar hacia adelante, pensando en los procesos electorales que vienen. De lo contrario, los gobiernos avanzan y los partidos se van desafectando. En ese sentido, me parece que el ministro Alvarado tiene razón en lo que plantea”.