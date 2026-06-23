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    Culto

    La opinión de Ronnie Wood de The Rolling Stones sobre Bad Bunny

    El legendario guitarrista de los Stone fue consultado por la irrupción del español a nivel global, en algunas de sus figuras más rutilantes. Entre estas, por cierto, el puertorriqueño.

    Por 
    Equipo de Culto

    Guitarrista e integrante de The Rolling Stones desde 1976, el músico Ron Wood (79) surgió en una época en que el idioma inglés dominaba a nivel global.

    Con el paso de los años, la situación se ha emparejado con la irrupción de nuevas estrellas que no han seguido el camino habitual de cantar inglés, sino que han mantenido el español como su principal lengua.

    Ron Wood junto a los Rolling Stones en su último paso por Chile en 2016. PATRICIO FUENTES

    Consultado por El País, de España, Wood trató de salir por la tangente. Mencionó que algo conocía sobre la española Rosalía, aunque reconoció que no estaba demasiado enterado. “He escuchado su nombre [el de la barcelonesa], pero no su música”, declaró.

    En cambio, sobre Bad Bunny, se explayó un poco más. De hecho, calificó como “bastante impresionante” su memorable presentación en el show de medio tiempo en el Super Bowl esta temporada. Además le dedicó algunas palabras. “Le deseo lo mejor, necesitamos todo tipo de colores y sabores en la música. Hay espacio para todos”.

    Wood también se alista para la promoción de Foreign Tongues, el nuevo disco de los Stones que sigue a Hackney Diamonds (2023), a publicarse el próximo 10 de julio.

    Más sobre:Ronnie WoodThe Rolling StonesBad BunnyMúsicaMúsica Culto

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