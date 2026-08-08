SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Ángel Parra: “A los 60 años estoy orgulloso de una discografía, de una carrera y de la gente que aprecia lo que hago”

    En conversación con el espacio Viernes de Culto de La Tercera, el eximio guitarrista repasa su carrera, aborda el buen momento que atraviesa con Los Tres y adelanta el show que ofrecerá en el teatro CA660, donde tributará los 30 años del álbum Piscola Standards, de Ángel Parra trío.

    Por 
    Francisco Aravena
     
    Claudio Vergara
    Ángel Parra: “A los 60 años estoy orgulloso de una discografía, de una carrera y de la gente que aprecia lo que hago”

    Ángel Parra (60) siempre ha debido pensar doble.

    Desde días lejanos, a fines de los 80 y principios de los 90, uno de los guitarristas más inquietos de la escena local ha balanceado su faena a bordo de Los Tres y Ángel Parra Trío, como dos territorios que limitan y se respetan, cada uno con principios propios, aunque también hay vértices que se encuentran: sus solos en hits como Amor violento o He barrido el sol desenfundan pura inventiva y traducen en texturas el imaginario de Álvaro Henríquez, mientras que su proyecto vinculado al jazz ha logrado conquistar los espacios de la canción masiva y melódica.

    Ahora, ya en 2026, esos universos han vuelto a marchar en paralelo. Mientras protagoniza el retorno de Los Tres con uno de los mejores discos chilenos del año -XCLNT, aparecido en abril y donde sus guitarras brillan-, por otro lado Ángel Parra Trío festeja las tres décadas de Piscola standards (1996), ese título del sello Alerce en que alternó música original y piezas de compositores clásicos, acercándose a los lenguajes del swing y el bop. De alguna forma, es una obra que representa la consolidación del jazz chileno en ese decenio bajo una genética más diversa y transversal, luego de cierto ostracismo en el período de dictadura.

    Por lo mismo, Parra dice que es el primer disco de la agrupación que se reedita en vinilo, esta vez en formato doble y ya disponible. El músico, recordando que en esa época el conjunto estaba integrado por Roberto “Titae” Lindl en el bajo y Ramón “Moncho” Pérez en batería, sigue: “Este álbum fue grabado con dos micrófonos en la casa de Titae. Titae hizo una gran producción y tiene la gracia de que una parte de grabó en la casa de él, con suelo de parqué. Eso se nota en la vibra casera de cómo suena. Eso hizo que nos acercáramos mucho más. Yo estaba con mi guitarra desenchufada. Es como el unplugged del trío. Y Moncho Pérez agarró la caja de guitarra, de una guitarra que es del año 58, tomó unas plumillas y tocó sobre ella, no hubo más recursos que eso. Era todo como vintage, orgánico, y esos temas quedaron muy bien, sonando increíble”.

    Parra habla sentado en el espacio Viernes de Culto de La Tercera, donde demuestra que sus manos sobre su guitarra siguen siendo un arte tan quirúrgico como virtuoso. También rememora que precisamente ese 1996 fue de alta intensidad: Los Tres disfrutaban como nunca antes del fenómeno de la popularidad gracias a la resonancia de La espada & la pared (1995) y el MTV Unplugged (1996), a las puertas eso sí de la etapa más áspera que abriría Fome (1997). Eran días dulces, pero también desafiantes.

    Por tanto, ¿se convirtió en una necesidad seguir refugiado en el jazz que estudió desde sus años adolescentes en Francia, Estados Unidos y Chile? “Yo fui rechazado como guitarrista clásico de la Universidad Católica, porque yo toqué esa vez ‘el gavilán se comieeeera’ y me miraban así los de la comisión: ¿qué está tocando este huevón? Fui rechazado, entonces empecé a estudiar de forma privada con Óscar Olsen, y después con Pierre Cullaz, entonces él tiene una colección de arreglos de los que se desprende gran parte de este repertorio”, dice Parra.

    Después sigue: “Siempre estuve cerca de gente que me mostró músicas muy interesantes. Cuando veraneaba en Isla Negra estaba Juan Ricardo Weiler de Aparato Raro, con el que íbamos a pescar pejerreyes y en la tarde nos íbamos a escuchar cosas como los casetes de Magma o Emerson, Lake and Palmer. O Yes. Y bueno, cuando uno es chico se frustra bastante con la guitarra, porque no se logra nada, y siempre me decían ‘a los 35 años más o menos lo vas a poder lograr’, y llegué a los 35 y no pues, no llegaba nunca. Pero ya había grabado con Los Tres, había grabado con el trío y, bueno, uno nunca está conforme con lo que hace y creo que ahora a los 60 años por lo menos estoy orgulloso de una discografía, de una carrera y de la gente que aprecia lo que hago. Hablando de Los Tres, es un minuto muy bueno y luminoso, de cofradía entre los cuatro, como fue el comienzo cuando teníamos 20, pero ahora hemos recuperado una amistad después de la revuelta. Estamos muy conectados sentimentalmente, afectivamente, entonces el jazz siempre ha estado presente, y la calma que me han dado Los Tres me permite desarrollarlo”.

    Show estelar

    En ese desarrollo continuo, hay una parada medular. El grupo se presentará el viernes 21 de agosto, a las 20.00 horas, en el Teatro CA660 de la Fundación CorpArtes, celebrando precisamente los 30 años de Piscola standards. La formación también incluye a Nahuel Blanco, Ignacio Rocco y Mauricio Ruz (entradas en Ticketplus). “Nahuel es un bajista de 26 años, un talento, es un músico muy maduro para la edad que tiene, con una cultura musical impactante. Ignacio Rocco en batería, también una sorpresa, un músico muy especial y parecido a la manera de tocar de Moncho Pérez. Y Mauricio Ruz es un pianista de Antofagasta, increíble, que me contactó con toda esta gente. El grupo está sonando muy bien”.

    Parra tiene claro que para lograr la excelencia -como la que declara de su actual conjunto-, no sólo tuvo que masticar portazos y rechazos; también vivió la miel del reconocimiento, sobre todo con el doble volumen en vivo La hora feliz (2002), con un ejército de invitados en tres noches en el Teatro Oriente, donde destacó la versión para No puedo quitar mis ojos de ti junto a Julián Peña. “Firmamos con Warner, lo que ya era raro para un grupo de jazz. Nos dijeron que esa canción estaba sonando en todas las radios y ahí tuvimos un upgrade, empezamos a tocar mucho con Julián”, dice el músico.

    Luego remata: “Pero lo que manda no es el dinero. O sea, el jazz no da de comer. En el jazz tienes que hacer concesiones, Kenny G es el mejor ejemplo, Pat Metheny ha tocado con David Bowie… son diferentes carreras, pero siendo jazzista hay que ser versátil. A mí me gustaba eso siempre y por eso hicimos La hora feliz. Es muy grato ahora volver a hacer música instrumental”.

    Más sobre:Ángel ParraLos TresÁlvaro HenríquezRoberto Titae LindlXCLNTPiscola standardsTeatro CA660CorpArtesJulián PeñaWarner MusicMúsicaMúsica cultoJazzÁngel Parra TríoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por delito de cohecho en el aeropuerto: ciudadano uruguayo queda con arraigo nacional y firma mensual

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Omán califica de “positivas y constructivas” las conversaciones con Irán sobre estrecho de Ormuz

    Zelenski se queja de que el suministro mensual de Patriots de Estados Unidos no es suficiente

    Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora

    Lo más leído

    1.
    Daniela Catrileo: “La poesía en Chile sigue siendo profundamente fecunda, se escribe pese a todo”

    Daniela Catrileo: “La poesía en Chile sigue siendo profundamente fecunda, se escribe pese a todo”

    2.
    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    3.
    Foo Fighters se presentará en el Parque Estadio Nacional: ve aquí el detalle de las entradas

    Foo Fighters se presentará en el Parque Estadio Nacional: ve aquí el detalle de las entradas

    4.
    Yo diseñé Revolver: el hombre que le puso imagen a la fantasía creativa de The Beatles

    Yo diseñé Revolver: el hombre que le puso imagen a la fantasía creativa de The Beatles

    5.
    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el Superclásico Femenino de Universidad de Chile vs. Colo Colo

    A qué hora y dónde ver el Superclásico Femenino de Universidad de Chile vs. Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: cierran tres estaciones de Línea 5

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: cierran tres estaciones de Línea 5

    Minsal incorpora hantavirus a alerta sanitaria vigente para enfermedades zoonóticas ante aumento de casos y letalidad
    Chile

    Minsal incorpora hantavirus a alerta sanitaria vigente para enfermedades zoonóticas ante aumento de casos y letalidad

    Por delito de cohecho en el aeropuerto: ciudadano uruguayo queda con arraigo nacional y firma mensual

    Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora

    Universidad de Chile lidera Ranking de Reputación Digital y retail es el sector mejor evaluado
    Negocios

    Universidad de Chile lidera Ranking de Reputación Digital y retail es el sector mejor evaluado

    El propietario que queremos ser

    Carolina Fuensalida e invariabilidad tributaria en el TC: “Los argumentos que me ha tocado ver son errados”

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación
    Tendencias

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento

    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento

    Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino
    El Deportivo

    Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino

    “Apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”: el fútbol despide a Jorge Messi

    De una fábrica metalúrgica a representante y administrador de un imperio: Jorge Messi, el silente custodio de Lionel Messi

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor

    Daniela Catrileo: “La poesía en Chile sigue siendo profundamente fecunda, se escribe pese a todo”

    Matt Smith: “Mi principal interés con Daemon Targaryen ha consistido en que sea la peor versión de sí mismo”

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia
    Mundo

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Omán califica de “positivas y constructivas” las conversaciones con Irán sobre estrecho de Ormuz

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres