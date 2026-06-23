SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Algunos de los ritos tradicionales se realizan con la creencia de atraer al amor y la buena suerte.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos. Foto referencial de archivo

    En las próximas horas se celebra la Noche de San Juan, donde destacan una serie de creencias y rituales relacionados a la atracción de fortuna, amor y buena suerte.

    La festividad tiene lugar en la madrugada, entre este martes 23 y el miércoles 24 de junio, momento del año que se denomina como mágico, ante la unión de creencias que mezclan lo cristiano y lo pagano.

    Se trata de tradiciones extendidas tanto en nuestro país como en otros territorios de América Latina, donde una fogata es protagonista junto al baile y la comida, a modo de dejar atrás malos recuerdos.

    Según resume el sitio de National Geographic se trata de una festividad anterior al cristianismo, en la que se encendían miles de hogueras en la noche del solsticio del 21 de junio, lo que enviaba fuerza al sol en el periodo en el que los días son cada vez más cortos.

    Posteriormente la fecha se desplazó al día 24, a través de la adaptación cristiana de su calendario, coincidiendo con el nacimiento de San Juan Bautista, quien bautizó a Jesús.

    Rituales para la Noche de San Juan

    Estos son algunos de los rituales ligados a la Noche de San Juan, según explica un artículo del sitio Patrimonio de Chile:

    • Escribir tres papeles con distintas iniciales para saber con quién casarse.
    • Poner tres papas bajo la cama, una pelada, una a medio cortar y otra completa, al sacar una se sabrá si habrá riquezas.
    • Sembrar el trigo en esta fecha para que salga bueno.
    • Juntar los ramos de ruda y romero con los que se protegen las casas porque quedan benditos, cuando hay tormenta parte de los ramos se echan al fuego para que pase el mal tiempo.
    • Cocinar el estofado de San Juan, cuya preparación varía según la región del país. El sitio Marca Chile ofrece su receta aquí.
    • Pasar la medianoche debajo de la higuera con una guitarra, porque en ese momento se aprenderá a tocar el instrumento y la planta florecerá.
    Más sobre:San JuanNoche de San Juan23 de junioFestividadesRitualesAmorFortunaBuena suerteDinero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia

    El estándar de imprescriptibilidad que fijó la Suprema con el caso Vivanco que amenaza a 56 jueces con cuaderno de remoción

    La Moneda afina despliegue para la votación de la megarreforma en el Senado en medio de incertidumbre por el cronograma

    Juan Carlos Field, presidente de Bomberos ante la respuesta a emergencias en invierno: “Estamos haciendo más con los mismos recursos”

    La reservada reunión del alcalde Alessandri con el Presidente Kast en el que se tocó la exención de las contribuciones

    PIB de Argentina sube más de lo esperado en el primer trimestre

    Lo más leído

    1.
    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    2.
    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Ghana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Ghana en TV y streaming

    3.
    Temblor hoy, martes 23 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 23 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    5.
    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    6.
    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos
    Chile

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    El estándar de imprescriptibilidad que fijó la Suprema con el caso Vivanco que amenaza a 56 jueces con cuaderno de remoción

    La Moneda afina despliegue para la votación de la megarreforma en el Senado en medio de incertidumbre por el cronograma

    PIB de Argentina sube más de lo esperado en el primer trimestre
    Negocios

    PIB de Argentina sube más de lo esperado en el primer trimestre

    Ministro del Trabajo afirma que contratos por hora se deben regular bien para no generar empleos precarios

    “Un amigo chileno me dijo”: José Piñera destaca a Alan Greenspan y revela qué dijo de Chile al Congreso de EE.UU.

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa
    Tendencias

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    “Depende la pregunta; no respondo”: la reacción de Cristiano cuanto le consultan por el récord de Lionel Messi en el Mundial
    El Deportivo

    “Depende la pregunta; no respondo”: la reacción de Cristiano cuanto le consultan por el récord de Lionel Messi en el Mundial

    El dardo de Cristiano Ronaldo tras su doblete en el Mundial: “Fue una semana oscura; me sentía retirado, ​​pero aquí estoy"

    Apareció Cristiano Ronaldo: Portugal golea a Uzbekistán con un doblete de CR7 que hace historia en los Mundiales

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Ricardo Arjona marca un hito histórico en Movistar Arena y recibe reconocimiento del recinto
    Cultura y entretención

    Ricardo Arjona marca un hito histórico en Movistar Arena y recibe reconocimiento del recinto

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia
    Mundo

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago