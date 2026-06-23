Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos. Foto referencial de archivo

En las próximas horas se celebra la Noche de San Juan, donde destacan una serie de creencias y rituales relacionados a la atracción de fortuna, amor y buena suerte.

La festividad tiene lugar en la madrugada, entre este martes 23 y el miércoles 24 de junio, momento del año que se denomina como mágico, ante la unión de creencias que mezclan lo cristiano y lo pagano.

Se trata de tradiciones extendidas tanto en nuestro país como en otros territorios de América Latina, donde una fogata es protagonista junto al baile y la comida, a modo de dejar atrás malos recuerdos.

Según resume el sitio de National Geographic se trata de una festividad anterior al cristianismo, en la que se encendían miles de hogueras en la noche del solsticio del 21 de junio, lo que enviaba fuerza al sol en el periodo en el que los días son cada vez más cortos.

Posteriormente la fecha se desplazó al día 24, a través de la adaptación cristiana de su calendario, coincidiendo con el nacimiento de San Juan Bautista, quien bautizó a Jesús.

Rituales para la Noche de San Juan

Estos son algunos de los rituales ligados a la Noche de San Juan, según explica un artículo del sitio Patrimonio de Chile: