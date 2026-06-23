Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos
Algunos de los ritos tradicionales se realizan con la creencia de atraer al amor y la buena suerte.
En las próximas horas se celebra la Noche de San Juan, donde destacan una serie de creencias y rituales relacionados a la atracción de fortuna, amor y buena suerte.
La festividad tiene lugar en la madrugada, entre este martes 23 y el miércoles 24 de junio, momento del año que se denomina como mágico, ante la unión de creencias que mezclan lo cristiano y lo pagano.
Se trata de tradiciones extendidas tanto en nuestro país como en otros territorios de América Latina, donde una fogata es protagonista junto al baile y la comida, a modo de dejar atrás malos recuerdos.
Según resume el sitio de National Geographic se trata de una festividad anterior al cristianismo, en la que se encendían miles de hogueras en la noche del solsticio del 21 de junio, lo que enviaba fuerza al sol en el periodo en el que los días son cada vez más cortos.
Posteriormente la fecha se desplazó al día 24, a través de la adaptación cristiana de su calendario, coincidiendo con el nacimiento de San Juan Bautista, quien bautizó a Jesús.
Rituales para la Noche de San Juan
Estos son algunos de los rituales ligados a la Noche de San Juan, según explica un artículo del sitio Patrimonio de Chile:
- Escribir tres papeles con distintas iniciales para saber con quién casarse.
- Poner tres papas bajo la cama, una pelada, una a medio cortar y otra completa, al sacar una se sabrá si habrá riquezas.
- Sembrar el trigo en esta fecha para que salga bueno.
- Juntar los ramos de ruda y romero con los que se protegen las casas porque quedan benditos, cuando hay tormenta parte de los ramos se echan al fuego para que pase el mal tiempo.
- Cocinar el estofado de San Juan, cuya preparación varía según la región del país. El sitio Marca Chile ofrece su receta aquí.
- Pasar la medianoche debajo de la higuera con una guitarra, porque en ese momento se aprenderá a tocar el instrumento y la planta florecerá.
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