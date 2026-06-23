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    Culto

    El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno en el streaming

    Tras su exitoso paso por las salas de cine, la cinta que reunió a Meryl Streep y Anne Hathaway, alista su estreno en la plataforma Disney+ el próximo 29 de julio.

    Por 
    Equipo de Culto
    El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno en el streaming Macall Polay

    El Diablo Viste a la Moda 2, la cinta que reunió a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, se estrena exclusivamente en Disney+ el 29 de julio.

    La película, además de ser un éxito de taquilla, arrasó en el mundo de la moda y los medios de comunicación cuando se estrenó en los cines el pasado mes de abril, y va camino de recaudar más de 676 millones de dólares en todo el mundo.

    La saga de El Diablo viste a la Moda ha superado recientemente la barrera de los mil millones de dólares a nivel global. Desde Dior, Versace, Armani, Givenchy y Cartier hasta Dolce, Tiffany y Fendi, la película presenta diseños de alta costura y cameos de figuras destacadas del mundo de la moda y la música.

    En la película, Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a la revista Runway como nueva editora de reportajes especiales, donde se encuentra con que su formidable antigua jefa, Miranda (Meryl Streep) y se enfrenta a amenazas que ponen en peligro su imperio editorial. Viejos amigos-enemigos y caras nuevas que se suman a la pasarela en esta elegante secuela.

    El filme en Chile logró éxito de taquilla, pues como informó Culto, el largometraje reunió a más de 279 mil espectadores en su primera semana de exhibición en el país.

    Más sobre:El Diablo Viste a la Moda 2Disney+Anne HathawayMeryl StreepCineCine CultoQue ver

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