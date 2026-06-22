El espectacular ascenso de Joaquín Niemann en el ranking mundial tras su séptimo lugar en el US Open

Joaquín Niemann cosechó su mejor actuación en un major tras haber finalizado en la séptima posición en el US Open después de remontar una enorme desventaja y una penalización de dos golpes por lanzar uno de sus palos. Sin embargo, eso no impidió que llegara lejos en el torneo y diera un salto importante en el ranking.

“No intentaba ofender a nadie. Fue algo más contra mí mismo. Estaba frustrado. Mis expectativas siempre son muy altas y sentía que estaba jugando un buen golf”, explicó sobre el incidente.

“No estoy contento de haber hecho eso. No me siento orgulloso de lanzar un palo. Entiendo que, de alguna manera, me lo merezco”, agregó, para luego detallar cómo se produjo esa sanción: “Lo que me dijeron es que vieron lo ocurrido y luego hablaron con el comité y con diferentes árbitros. A partir de ahí tomaron una decisión”.

Ya, más relajado, Joaco bromeó con el episodio. “Para ser sincero, fue un buen lanzamiento”, indicó, entre risas. “Cada vez estamos más cerca. Tengo un gran equipo a mi alrededor y siento que sigo avanzando hacia mis objetivos”, añadió acerca de las sensaciones que le dejó su paso por Shinnecock Hills.

Notable salto

El gran paso por el Abierto de Estados Unidos le permitió al talagantino escalar 19 posiciones y meterse en el puesto 61 del ranking mundial, totalizando un ascenso de casi 100 lugares en menos de dos meses.

Además, su top ten en el major norteamericano le permitió ganar la tarjeta para participar en la edición del próximo año, asegurando su octava participación.

Hace unas semanas, Niemann había protagonizado un enorme ascenso en la clasificación planetaria después de haber ganado la fecha de Corea del Sur en el LIV Golf, catapultándose desde el puesto 149 al 78.

El colombiano Nicolás Echavarría (53º) sigue siendo el mejor latinoamericano en el listado.