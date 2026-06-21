Joaquín Niemann cierra la última jornada del US Open con una tarjeta de -4 golpes y entra en la pelea por el Top 10

Joaquín Niemann enfrentó este domingo el último día de competencia del US Open y consiguió quedarse en la parte alta de la clasificación con un gran desempeño en el Shinnecock Hills Golf Club.

El representante nacional comenzó de la mejor manera la jornada. En el primer hoyo, un par 4 de 392 yardas, el talagantino aprovechó su precisión para marcar en su tarjeta el primer birdie del día.

Con esto, enfrentó con mayor confianza las siguientes banderas. El chileno continuó su paso por el campo en los dos siguientes agujeros en los que alcanzó dos pares. Ya en el cuarto y quinto, volvió a dar muestras de buen rendimiento.

Sumó en aquellas dos nuevos birdies que lo dejaron con una prometedora tarjeta de -3 palos a pesar de las complicaciones del terreno y del viento.

Sin embargo, en el sexto hoyo llegó el que sería el único tropiezo del golfista nacional. En aquel momento su salida desde el tee se fue directo al rough, por lo que tuvo que enmendar el camino, pero sin el resultado esperado, pues esta vez quedó al borde del fairway. Recién en el tercer golpe pudo quedar bien ubicado en el green para introducir la pelota con un golpe sobre el par.

En la segunda parte del recorrido, sumó nuevos birdies en las banderas 10 y 13 que le permitieron cerrar la tarjeta dominical con 4 golpes por debajo del par del campo. En este intertanto, Niemann consiguió meterse por momentos dentro de los diez mejores mientras sus rivales avanzaban.

De hecho, cuando al chileno le restaban dos banderas por completar llegó a instalarse en el puesto T9, pero con el desarrollo de la competencia, sus rivales volvieron a alejarlo de esta zona hasta quedar en el T11 solo con un palo de diferencia.

El castigo que impidió un mejor resultado

En el primer día de competencia, Joaquín Niemann recibió una sanción por parte de la organización. Al chileno se le agregaron dos golpes luego de ser penalizado por lanzar uno de sus palos en el hoyo 6 de la cancha.

La situación generó confusión inicialmente, ya que en la clasificación oficial del torneo el chileno aparecía con un quíntuple bogey en ese hoyo. Sin embargo, minutos después su registro fue modificado a un séptuple bogey.

Posteriormente, la Asociación de Golf de Estados Unidos informó que la modificación se debió al castigo de dos golpes. “A Joaquín Niemann se le aplicaron dos golpes de penalización por arrojar un palo en el hoyo 6 durante la Ronda 1. Este acto se determinó como una conducta grave de mala conducta según la Regla 1.2b”, señaló la entidad.

Más tarde, Niemann explicó a la prensa que “le pegué dos veces fuera de los límites, dos malos swings. Me sentí muy frustrado. No soy alguien que le gusta comportarse así. Soy el primero en juzgarme cuando no me comporto en el campo de golf y no me comporté como debía”, indicó

“Toda esa frustración llegó, tenía el palo en mis manos y no me resistí a lanzarlo. Me fijé que no hubiera nadie cerca, obviamente. No me enorgullece, pero a veces toda esa expectativa de jugar bien y luego las cosas no salen como esperas, te frustras y eso fue lo que pasó”, añadió.

“Aprenderé de esto y seguramente me ayudó a tener una mejor ronda”, sentenció Joaquín Niemann.