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    La ilusión de Lamine Yamal: “Marcar en mi primer partido como titular es un sueño; el otro Mundial lo vi en clase”

    El astro de la selección de España tuvo su primera aparición en las redes de Norteamérica 2026.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Lamine Yamal marcó en la goleada de España a Arabia Saudita.

    España celebra en el Mundial 2026 de la mano de Lamine Yamal. En el debut frente a Cabo Verde, la selección ibérica no había podido contar en plenitud con el astro del Barcelona por la restricción de minutos que arrastra tras su dilatado proceso de recuperación de su lesión. Sin embargo, contra Arabia Saudita, el entrenador Luis de la Fuente le dio la opción de ser titular en la primera mitad y le respondió con creces: marcó el gol que abrió la goleada por 4-0 ante los saudíes.

    La emoción se trasladó automáticamente al jugador culé, que se estrenó por lo alto con su primera diana en las redes de Norteamérica. “Es muy especial. Siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido es un sueño. El otro Mundial lo vi en clase. Tenía muchas ganas de volver a entrenar y de jugar pues llevaba mucho tiempo sin hacerlo y necesitaba tocar el campo; me he sentido muy feliz con mis compañeros y ahora a por Uruguay”, señaló.

    El habilidoso delantero aseguró que tenían rabia por el paso en falso que supuso el empate contra los caboverdianos. Por eso, salieron a buscar desde el primer minuto el partido ante los árabes. “Teníamos un plan y hemos ido a por ellos desde el principio porque queríamos desquitarnos; queríamos acabar pronto el partido, en la primera parte. Tienes que ganar, o sino te pica“, confesó.

    Por último, dejó palabras de buena crianza para sus compañeros y director técnico. “Estoy muy feliz por el doblete de Mikel (Oyarzabal), porque se lo merece. Pero sobre todo estamos contentos por ganar. Tengo muy buena relación con el entrenador. De la Fuente decide al final pero es cierto que me preguntó y le he dicho que estaba para jugar. Siempre al 100% con España“, cerró.

    Con esta ilusión por delante, España recupera la confianza para la recta final del Grupo H. En Guadalajara, enfrentará a la Uruguay de Marcelo Bielsa con la misión de asegurar el primer lugar y el boleto a la ronda de dieciseisavos de final.

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