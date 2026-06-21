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    DT de España responde a las críticas del debut tras golear a Arabia Saudita: “A nadie le gusta que duden de su trabajo”

    Luis de la Fuente abordó los cuestionamientos que se habían despertado tras el paso en falso con Cabo Verde. Valoró la inclusión como titular de Lamine Yamal, quien le respondió con un gol.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Luis de la Fuente en el partido entre España y Arabia Saudita.

    La selección de España se sacudió las dudas del debut ante Cabo Verde y se destapó con una goleada por 4-0 frente a Arabia Saudita, en un compromiso válido por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

    El triunfo frente a los asiáticos representa un bálsamo en la confianza de los ibéricos, pero por sobre todo, para la figura del entrenador Luis de la Fuente. El seleccionador había sido fuertemente criticado por su planteamiento en el estreno, donde ni siquiera pudo quebrar el cerrojo caboverdiano.

    Por esto, en conferencia de prensa, el estratega salió a responder los cuestionamientos y se defendió utilizando la goleada como argumento. "A nadie le gusta que duden de su trabajo y su capacidad. La reacción de los jugadores también es lógica. Golpe en la mesa, reivindicarnos y dar continuidad a un proyecto que viene de hace tiempo“, señaló.

    “Los partidos sin diferentes, aunque la propuesta quiere ser similar. Hemos hecho un primer tiempo excepcional y un segundo también bueno y sobre todo que nos permite dar continuidad y afrontar los partidos importantes que tenemos por delante. Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro”, agregó.

    Cabe remarcar que el DT realizó cuatro variantes en relación al debut, donde destacó principalmente la inclusión de Lamine Yamal. El astro del Barcelona le respondió como titular con una anotación. “Lamine está en perfectas condiciones para acometer partidos completos. Qué vamos a decir de su calidad. Obviamente había que ver cómo se desarrollaba el encuentro pero hoy era un paso importante para lo sucesivo. Ya está en perfectas condiciones y también es bueno dejarle así, con más ganas”, complementó.

    Lamine Yamal brilló en la goleada de España ante Arabia Saudita. (Xinhua/Wang Kaiyan).

    De la Fuente también alabó al resto de sus figuras. “Rodrigo ha hecho también un partido fantástico, los dos centrales extraordinarios. Oyarzabal había tenido algún problemilla, que no se puede contar todo, pero tiene siempre un rendimiento excepcional”, sentenció.

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