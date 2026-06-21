La FIFA ratifica a Cristián Garay como cuarto árbitro para partido de México en el Mundial

Cristián Garay recibe el respaldo de la FIFA. A pesar de que no aparece seleccionado como uno de los árbitros principales en el inicio de la tercera fecha del Mundial 2026, el ente rector del fútbol planetario lo ratificó como cuarto juez en el partido entre México y República Checa, en el estadio Azteca. No será el único chileno, pues también estará acompañado de José Retamal, que cumplirá el rol de reserva del juez del línea.

Según informó el organismo presidido por Gianni Infantino, la nómina de referís estará compuesta exclusivamente por profesionales sudamericanos. El argentino Yael Falcón Pérez será el encargado de la conducción principal, mientras que sus compatriotas, los transandinos Maximiliano del Yesso y Facundo Rodríguez, asumirán como jueces asistentes.

La nueva chance para Garay

La designación del colegiado nacional se da a solo días de su polémica actuación en el duelo entre Canadá y Qatar, que acabó en una cómoda goleada por 6-0 para los anfitriones, pero que también tuvo un sinfín de situaciones al límite. En dicha presentación, Garay tuvo varias incidencias que fueron ampliamente cuestionadas. Primero, sancionó un penal tras una supuesta infracción de Homam El-Amin sobre Tajon Buchanan. Sin embargo, tras aviso del VAR, cambió su postura y cobró tiro libre fuera del área y terminó expulsando al jugador asiático.

Posteriormente, vino lo más cuestionado. Assim Madibo le propinó una patada a Ismaël Koné y el futbolista norteamericano sufrió una grave fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda. En un primer momento, el chileno le mostró la amarilla al qatarí. No obstante, al ver las consecuencias de la entrada, modificó su veredicto a una tarjeta roja. En esa misma jugada, de hecho, también tuvo dificultades para calmar los ánimos, pues ambos elencos comenzaron a empujarse e increpar al infractor.

Cristián Garay en la goleada de Canadá sobre Qatar. Foto: Xinhua/Meng Yongmin.

Su forma de dictar órdenes sobre la cancha del BC Place de Vancouver trajo repercusiones, sobre todo en la prensa internacional. “Impresentable lo que acaba de hacer el árbitro Cristián Garay, y el VAR. Cobró un penal inexistente, y después en lugar del VAR llamarlo para verificar la acción, confirma la falta (pero fuera del área) y expulsan a Homam Ahmed. No fue falta”, comentó, por ejemplo, el relator de ESPN Alejandro Etcheverry.

En Chile, sin embargo, los jueces nacionales se cuadraron con su presentación. “Aprobó absolutamente”, dijo Roberto Tobar, el jefe de la comisión de árbitros de Chile.