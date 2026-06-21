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    De la mano de Lamine Yamal y Oyarzabal: España se saca las dudas en el Mundial y golea a Arabia Saudita

    La selección ibérica se recuperó del dubitativo debut y aplastó implacablemente a los Halcones Verdes, por 4-0. Las figuras ofensivas de los hispanos necesitaron solo un tiempo para marcar expresivas diferencias.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    España goleó a Arabia Saudita y despejó las dudas del debut (Xinhua/Wang Kaiyan).

    Luego de un estreno decepcionante al empatar con la humilde Cabo Verde, España necesitaba dar vuelta la página. Ganar era una obligación, aunque la forma, algo propio de su identidad e idiosincrasia, también era importante. Su estándar de candidato era otra condicionante. Finalmente, todas las dudas se disiparon y los ibéricos aplastaron a Arabia Saudita. Fue un categórico 4-0 en Atlanta que les permite retomar la confianza en el Mundial.

    Luis de la Fuente movió la pizarra tras el opaco debut y preparó cuatro sustituciones. Llorente, Fabián Ruiz, Ferrán Torres y Gavi salieron del once. Ingresaron Porro, Olmo, Baena y Lamine Yamal. Este último, que aún no estaba disponible para jugar un partido completo, fue el que más ilusión generó ante un elenco que quería replicar lo realizado en su paridad ante Uruguay, pero estuvo lejísimos.

    Hubo una diferencia expresiva, fue un monólogo de principio a fin. De cierta forma, un trámite prácticamente idéntico como ante Cabo Verde, aunque con mayor profundidad y los goles como un relevante matiz. Nada fuera de lo esperado, claro.

    A Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal les bastó un tiempo para ser figuras en la goleada de España sobre Arabia Saudita. (Xinhua/Wang Kaiyan).

    Una expresiva goleada

    Los ibéricos impusieron su típica posesión, aunque intentaron ser más punzantes. La idea era romper rápidamente el cerco árabe, ya que el paso del tiempo y el desespero podía terminar jugándoles en contra.

    España se puso en ventaja rápidamente. Tras algunas aproximaciones, vino la apertura de la cuenta, en el 10′. Oyarzabal, de deslucido debut, apareció por la izquierda y sacó un centro que recorrió toda el área. Ahí apareció Yamal para conectar y destrabar a un equipo que lo necesitaba como el comer, disipando todas las dudas. Y quién más si no él. Si comenzaron con otra actitud, de ahí en más se soltaron por completo.

    Oyarzabal, que venía siendo protagonista, continuó en su línea con un doblete en tres minutos. En el 21′, capturó un rebote luego de un tiro de esquina y estiró la ventaja. En tanto, en el 24′, anotó tras aparecer en el área chica. A esa altura, el marcador era un claro reflejo de la diferencia plasmada en el campo. En el 36′, el travesaño evitó su tercero personal. Sería su jornada.

    Hubo una evidente distancia entre ambas escuadras. Arabia Saudita se replegó y buscó evitar que le cayeran más goles. Se instaló en su propia área, prácticamente sin respuesta alguna, en un estado de apatía e impacto. Si parecía una odisea intentar juntar más de tres pases seguidos o mantener una posesión larga, ni hablar de generar peligro. Un verdadero drama.

    En el complemento, de la Fuente prefirió guardar tanto a Yamal como a Oyarzabal de cara al crucial duelo con Uruguay. El trabajo ya estaba hecho. De todas formas, la diferencia siguió materializándose en el marcador. Cucurella (49′), en un tiro de esquina, anotó el cuarto.

    Los hispanos bajaron el ritmo y administraron el balón. Y aunque tuvieron varias opciones más para aumentar el marcador, este no se movería. Ferrán Torres parecía anotar el quinto en los descuentos, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto.

    Luego de mostrar otra cara, España cerrará la fase de grupos en un duelo crucial ante Uruguay, el viernes 26 de junio. Ese mismo día, Arabia Saudita hará lo propio ante Cabo Verde.

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