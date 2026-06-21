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    “Eso no va a suceder”: Marcelo Bielsa aborda la posibilidad de que los jugadores de Uruguay se tatúen su cara

    En la previa del duelo de este domingo contra Cabo Verde, el seleccionador argentino fue consultado sobre la promesa de los futbolistas de España con Luis de la Fuente.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Xinhua News Agency. [e]NICOLAS CELAYA

    La selección de Uruguay se enfrenta este domingo contra Cabo Verde por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. En la previa de este duelo, el técnico Marcelo Bielsa enfrentó una nueva conferencia de prensa donde analizó el duelo.

    En esta instancia también fue consultado sobre la promesa que hicieron los jugadores de España de tatuarse la cara de Luis de la Fuente en el caso de ganar la Copa.

    Eso no va a suceder, yo por De la Fuente tengo un respeto enorme. Si los jugadores toman esa decisión, creo que no se equivocarían. Ahora, le pusieron una condición demasiado dificultosa: tienen que salir campeón del mundo para establecer ese homenaje”, sentenció sobre el homenaje.

    “Y la química, en cualquier circunstancia, es un elemento que está por encima de factores científicos. Por ejemplo, los jugadores corren más por entusiasmo que por preparación. Esto hay que matizarlo y explicarlo. El estado de ánimo es un factor decisivo en lo grupal, y también sabemos que se construye con victorias”, complementó.

    También dejó otra respuesta que acabó llamando la atención de los presentes cuando le preguntaron sobre qué conclusiones sacó del debut. “Usted vio que hay tantas frases hechas, lugares comunes y explicaciones que alguna vez sirvieron para justificar situaciones como las que sucedieron en el primer tiempo del partido contra Arabia. Podría decirle el debut, el estrés de la primera confrontación... Y no le agregaría nada novedoso al análisis. Lo que sí, evidentemente, lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto”, señaló de entrada el Loco.

    “Tampoco es una explicación porque no estoy diciendo que lo sucedido en el segundo tiempo tenía como condición haber pasado por un primer tiempo pastoso. Lo que hizo el equipo en el segundo podría haberlo hecho en el primer tiempo también. Como ve, no le contesto nada”, complementó. Este cierre de la respuesta generó la risa de todos los presentes y hasta del propio DT.

    Además, cuando le consultaron si tenía definido el equipo para enfrentar a Cabo Verde, apuntó que “le voy a comentar algo: para mí, los entrenadores deberíamos dar la formación de manera ‘obligatoria’. Un día, se me ocurrió decir la formación y fui muy criticado porque eso era otorgarle una ventaja al rival. A partir de ahí, siempre contesto lo mismo: prefiero dársela a los jugadores antes. Y para no mentir, ya la saben”.

    El efecto de la pausa de hidratación

    Por último, le preguntaron qué le sorprendió hasta el momento de la Copa del Mundo, instancia en la que mostró sus resquemores con la pausa de hidratación impuesta.

    “Vi que hay muchísimos goles... Que no fue con ese objetivo, pero que, según la opinión generalizada, jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. La cantidad de goles, bienvenida. Este cambio cultural para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho. Obviamente, cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora. Se pensó en otro tipo de repercusiones, que no las discuto ni analizo. Antes, el fútbol tenía una característica. Ahora, tiene otras”, comentó.

    Lee también:

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