Histórico de Alemania aplaude al héroe del triunfo ante Costa de Marfil: “Ese es el gen del delantero; a disfrutar con Undav”

Una remontada que no solo vale un triunfo, sino que una esperada clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. La selección de Alemania caía por la mínima ante Costa de Marfil y era testigo de cómo se le complicaba el panorama en el Grupo E. Sin embargo, en la parte final del partido, el cuadro teutón le dio la vuelta al marcador y selló su pase a dieciseisavos de final. Tras los fracasos en Rusia 2018 y Qatar 2022, donde quedaron eliminados en la fase de grupos, este acceso a la próxima instancia representa un alivio para el pueblo germano.

El gran responsable de esta gesta fue Deniz Undav, que ingresó desde el banquillo durante el complemento y le cambió la cara a los suyos. Los dos goles del ariete del Stuttgart, uno a los 68′ y el otro a los 90′+4′, dejaron a los tetracampeones del mundo con seis unidades y en lo más alto de la zona. De hecho, un empate sobre Ecuador en la jornada final les bastaría para asegurar el primer lugar.

A raíz del explosivo ingreso del atacante, desde la prensa alemana se rindieron ante su carácter revulsivo. “Tres goles y dos asistencias en 56 minutos (contando el partido con Curazao): pocas veces en la Copa del Mundo se ha visto un suplente mejor que Deniz Undav”, escribió Sport1.

Sin embargo, desde la transmisión televisa en el país teutón, el histórico Thomas Müller fue el que más elogió al goleador del compromiso. “¡Ese es el gen del delantero! Aprovecha la oportunidad y sabe que es una ocasión de gol; nada nuevo para Deniz. Siempre que se le presenten los espacios: ¡A disfrutar con Undav!“, lanzó el campeón del mundo en Brasil 2014.

Volviendo a los medios escritos, el sitio Sportschau.de se unió al pedido de Müller e hizo un llamado al entrenador Julian Nagelsmann pidiendo por la titularidad del artillero. “Se acomodó como delantero centro durante los últimos 30 minutos, con Havertz retrocediendo una posición. Bajó a recibir el balón, inició los ataques y estuvo en el lugar y momento precisos dentro del área para el 1-1. Luego, en el tiempo de descuento, se mostró imperturbable ante el gol de la victoria. Una actuación de suplente impecable. ¿O acaso el jugador del Stuttgart no debería estar finalmente en el once inicial?“, advirtieron.