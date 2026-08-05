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    Disparó a una pareja y dejó un fallecido: Tribunal deja en prisión preventiva a imputado por homicidio en San Ramón

    El tribunal estableció un plazo de 90 días para la investigación del caso.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    El 15° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre de 34 años, quien habría dado muerte a una persona y habría dejado herida a otra tras una discusión en la comuna de San Ramón.

    Los hechos ocurrieron el 2 de mayo pasado. Esa noche, cerca de las 21.00 horas, una pareja compuesta por un hombre y una mujer estaban afuera de su casa en la calle Mariano Latorre, en la población La Bandera, cuando llegaron dos sujetos con quienes comenzaron a discutir.

    Según las investigaciones de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, los individuos que llegaron estaban armados y en medio de la discusión, uno de ellos comenzó a disparar contra la pareja.

    El hombre recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en su mano derecha. A raíz de la gravedad de sus lesiones, falleció. En tanto, la mujer resultó con una herida a bala en su glúteo izquierdo.

    En medio del conflicto se produjo un forcejeo, producto del cual el acompañante del tirador resultó herido y falleció. Tras los hechos, quien habría efectuado los disparos se dio a la fuga.

    Posteriormente el sujeto fue detenido por funcionarios de la PDI. “A través del análisis de sistemas institucionales, además de redes sociales, se logró establecer el paradero del imputado, quien residía en la comuna de San Ramón”, señaló la inspectora Fernanda Bascuñán de la BH Sur, quien además detalló que el detenido es chileno y mantiene antecedentes por delitos previos.

    El imputado fue puesto a disposición de los tribunales, donde el fiscal Sebastián Gana presentó cargos por homicidio simple consumado, homicidio simple frustrado y porte ilegal de arma de fuego.

    En la audiencia, el persecutor mostró pruebas como “declaraciones de las víctimas y testigos, videos, mensajes y reconocimientos fotográficos”, según detalló.

    El tribunal fijó la medida cautelar de prisión preventiva y determinó un plazo de investigación de 90 días.

    Respecto a los hechos, la inspectora Bascuñán señaló que, en base a las diligencias realizadas por los equipos policiales, se logró establecer que el altercado fatal fue protagonizado por vecinos de “dos clanes familiares distintos, que tenían rencillas anteriores”.

    Dentro de las diligencias se allanaron domicilios vinculados al grupo familiar del victimario. Se trata de viviendas ubicadas en las comunas de San Ramón, La Cisterna, El Bosque y Puente Alto.

    En la vivienda de El Bosque, se detuvo a otro sujeto. Se trata de un hombre chileno de 43 años, “quien mantenía en su poder un arma de fuego, por lo cual fue detenido de forma flagrante por infracción a la ley de armas”, indicó la inspectora.

    Más sobre:PolicialFiscalíaECOHPrisión preventiva

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