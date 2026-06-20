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    La satisfacción en Alemania tras remontar en la agonía ante Costa de Marfil: “No nos rendimos”

    Jonathan Tah, defensor de los germanos, valoró la reacción de su equipo para darle la voltereta en el marcador frente a los africanos. Las palabras de elogio para el goleador Deniz Undav también se hicieron presentes.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La satisfacción en Alemania tras remontar en la agonía ante Costa de Marfil.

    La selección de Alemania sacó adelante un duro partido en la agonía. Contra el competitivo combinado de Costa de Marfil, los germanos comenzaron en desventaja y les costó darle la vuelta al marcador. El gran responsable para quebrar el cerrojo fue Deniz Undav, que entró desde el banco en el complemento y marcó un doblete (el segundo gol fue en los descuentos) para así liderar la remontada sobre los africanos.

    Por la reacción sobre el epílogo, desde el conjunto teutón evidenciaron su satisfacción al término del partido. “¿Qué emociones sentimos? El partido dio un giro, ¿Qué titular le damos a este éxito? Mentalidad ganadora, espíritu de equipo. Creo que eso es precisamente lo que se necesita para tener éxito en un torneo”, aseguró el defensor Jonathan Tah.

    El zaguero que milita en el Bayern Múnich valoró el carácter de resilencia que exhibieron en Toronto, pues por varios pasajes fueron dominados por el rival. “No nos rendimos. Sabíamos que acabaríamos cansando al rival. Seguimos adelante”, complementó.

    Alemania festeja un triunfo sobre los descuentos ante Costa de Marfil.

    Elogios para Undav

    Naturalmente, las declaraciones post partido tuvieron un denominador común: Deniz Undav. Los futbolistas alemanes no escatimaron en elogios para su compañero, que fue diferencial para sellar la clasificación a dieciseisavos de final y liderar el Grupo E del Mundial 2026. "Creo que hoy hay que destacar especialmente a Deniz. No se limitaba a sentarse en el banquillo sin dar energía cuando no era titular, sino todo lo contrario. En el descanso motivaba al equipo. Y cuando entró, volvió a motivar al equipo y marcó los goles“, comentó.

    Nadiem Amiri, que asistió al ariete del Stuttgart en el primer gol, también quedó impresionado con el desempeño de su colega después del partido: “Deniz es un auténtico goleador. No necesita muchas oportunidades. Creo que solo dos: mi centro, que él aprovechó para marcar, y el de Félix en el minuto 90. Ahí lo ven: dos ocasiones, dos goles, y eso es simplemente calidad”, concluyó.

    Lee también:

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