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    Rin rin raja en Vitacura terminó con sujeto en prisión formalizado por sustracción de menores

    El fiscal de Las Condes Rodrigo Mena Vogel señaló que el 11 de julio se desarrolló el procedimiento en el que “fue detenida una persona por haber privado libertad a varios jóvenes”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Fiscalía Metropolitana Oriente entregó antecedentes este miércoles de la indagatoria que realizan en contra de un sujeto que está en prisión preventiva por su reacción frente a un grupo de niños a los que sorprendió tocando timbres de vecinos y escapando, en una práctica infantil conocida como rin rin raja.

    El fiscal de Las Condes Rodrigo Mena Vogel señaló que el 11 de julio se desarrolló el procedimiento en el que “fue detenida una persona por haber privado libertad a varios jóvenes”.

    “Esto ocurrió en la comuna de Vitacura. La persona fue detenida por el delito de sustracción de menores, amenazas y lesiones menos graves”, precisó.

    El fiscal Mena indicó que el imputado se encuentra actualmente en prisión preventiva.

    “En este momento estamos evacuando todas las diligencias preliminares. Estamos en la entrevista videograbada de todos los jóvenes que se han visto afectados, la declaración del imputado y los peritajes del sitio del suceso”, detalló.

    Según información de The Clinic, el sujeto es apoderado del colegio Manquehue y habría sido denunciado por los padres de los menores afectados. El medio indicó que los hechos se registraron el viernes 10 de julio, cuando el imputado habría perseguido a los menores con su camioneta y obligado a subir al vehículo.

    Más sobre:Rin rin rajaPolicialSeguridadVitacuraFiscalía OrienteColegio Manquehue

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