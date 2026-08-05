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    “Se acercaban amagando impactar el móvil”: el relato del gendarme que conducía bus involucrado en supuesto rescate de reos

    El hecho se registró en Américo Vespucio a la altura de Gran Avenida, y de inmediato se vinculó con un intento frustrado de liberación de imputados. Sin embargo, con el correr de las horas los investigadores han ido despejando el asunto. Los sujetos que colisionaron con el vehículo de Gendarmería huían tras cometer otro delito y no pretendían rescatar reos.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Un confuso incidente que involucró a un bus de traslado de reos de Gendarmería y a un vehículo particular con encargo por robo es el que indaga la Fiscalía Metropolitana Sur.

    El hecho ocurrió la tarde del martes 4 de agosto a eso de las 18 horas en la comuna de La Cisterna, en Américo Vespucio a la altura de Gran Avenida.

    Según los primeros reportes, se trató de un “intento frustrado de liberación de reos a personal de Gendarmería”. Tres sujetos que se movilizaban en un vehículo habían interceptado un bus institucional en que 16 imputados eran trasladados hasta el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto, presuntamente para intentar rescatar a alguno de los internos.

    Pero aunque así lo indicaba la información policial preliminar, tras las primeras diligencias que se desplegaron la teoría del caso giró en otro sentido. Si bien la indagación se mantiene en curso, surgieron antecedentes referentes a que los hombres que colisionaron el auto contra el bus en realidad habrían estado huyendo tras cometer otros ilícitos. Uno de ellos, un robo con intimidación.

    Los gendarmes que ejecutaban el traslado desplegaron una serie de maniobras y pudieron retener a uno de los sujetos implicados. Aunque ahora será el Ministerio Público el que deberá esclarecer lo ocurrido, el relato del funcionario que conducía el móvil de Gendarmería da cuenta de que vieron amenazado el procedimiento.

    “El día de hoy me correspondió cumplir funciones como conductor del Grupo Especial de Traslados, y siendo las 17:37 horas, salimos en el móvil taxi-bus con 16 imputados en dirección al CDP Puente Alto. Mientras nos dirigíamos en la Autopista Vespucio Sur hacia el Oriente, a la altura de Gran Avenida, logro observar por el espejo retrovisor izquierdo un vehículo particular modelo Toyota Rav4 color blanco, que comienza a adelantar mientras transitábamos por la pista central”, comienza relatando el funcionario, de acuerdo con reportes de Gendarmería a los que La Tercera tuvo acceso.

    El funcionario continuó su relato: “Cuando este vehículo se posiciona al costado izquierdo del móvil logro ver que el copiloto lleva su mano a la cintura dando a entender que portaba un arma en forma de amedrentamiento, mientras el conductor del vehículo se acercaba amagando impactar el móvil, por lo que freno el móvil siendo impactando en ese momento por el vehículo y al golpear en su costado”.

    El golpe, según explicó el gendarme, generó que el vehículo particular se girara y terminara detenido en sentido contrario en la primera pista de la autopista, por lo que el móvil de Gendarmería también se detuvo.

    El relato del gendarme que conducía bus involucrado en supuesto rescate de reos. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    “En ese momento, como funcionario más antiguo instruyo al personal revisar el estado del personal que iba en los habitáculos y el estado de los detenidos. Al momento de descender, dos funcionarios comienzan la persecución de los ocupantes del vehículo, quienes emprenden la huida de infantería (a pie) por la orilla de la autopista en dirección contraria al tránsito, mientras el resto del personal verifica el estado de los ocupantes”, agregó el efectivo penitenciario.

    Junto con ello, añadió que al verificar que no había lesionados, y luego de varios intentos fallidos de informar la situación vía radial, solicitó apoyo para hacer el cambio de móvil y continuar con el traslado de los detenidos.

    A los pocos instantes retornan los funcionarios con un sujeto retenido, llegando al lugar en primera instancia dos funcionarios de Carabineros en motocicleta, mientras los custodios de Gendarmería se encontraban resguardando a los imputados dentro del móvil y realizando el desvío del tránsito. Posteriormente llegaron dos móviles pertenecientes al SSEE (Subdepartamento de Servicios Especializados), con personal de refuerzo, y distintos estamentos policiales, quienes realizan el corte total de la ruta y la cobertura para realizar el cambio de móvil para continuar con el traslado de los detenidos”, complementó.

    El traslado finalmente se ejecutó sin que ninguno de los imputados que eran movilizados evadiera el procedimiento, y por instrucción del fiscal Juan Cheuquiante que concurrió al lugar, todo el personal de Gendarmería que inicialmente participó de la diligencia debió concurrir a la 10° Comisaría de Carabineros de La Cisterna, para prestar declaración ante personal del OS9.

    Previo a la audiencia de formalización del detenido, quien fue identificado como Kevin Muñoz Peña, el persecutor evidenció cómo mantienen caratulados los hechos: “Se logró establecer la participación de este imputado detenido en el robo con intimidación ejecutado momentos antes en la Región Metropolitana, descartando con ello la planificación previa de estos sujetos para interceptar este vehículo de Gendarmería”.

    Muñoz Peña fue formalizado por robo con intimidación y quedó en prisión preventiva. Los otros dos implicados aún no son ubicados ni identificados.

    Más sobre:GendarmeríaCDP Puente AltoLa Tercera PMRescate de reos

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