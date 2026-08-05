Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

Esta noche está previsto que el Presidente José Antonio Kast se dirija al país en una cadena nacional. Uno de los puntos que abordará el Mandatario es el reciente despacho de la megarreforma que el martes logró terminar su último trámite en el Congreso.

Sin embargo la estrategia de La Moneda no solo será destacar este logro vinculado a los temas económicos, con un evidente éxito del gran proyecto legislativo del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, sino que además el gobierno pretende proyectar la agenda que viene donde la prioridad pasará a estar puesta en las iniciativas de seguridad.

Por eso uno de los protagonistas de esta etapa ahora será el ministro de Seguridad Martín Arrau (Republicano). Fuentes del oficialismo comentan que hace varias semanas que el titular de la cartera estuvo compartiendo con distintos parlamentarios y actores políticos las ideas que se tomarán su agenda, lo que incluye más cambios legales, administrativos e incluso una ambiciosa reforma constitucional que está evaluando de la mano del senador Arturo Squella (Republicano).

Fuentes del oficialismo comentan que en la cadena nacional, luego de abordar los asuntos vinculados a la megarreforma -que ahora deberá enfrentar el análisis de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional- Kast hará una serie de anuncios vinculados a los temas de seguridad pública.

Según pudo conocer La Tercera los anuncios incluirán, entre otras materias, la creación de un registro de narcos, que no será judicial . Además el Ejecutivo pedirá que los bienes decomisados en frontera no se devuelvan y se pueda proceder a su destrucción. Junto con eso se anunciará la presencia de policías en Aduanas, es decir, en el primer paso de las fronteras.

La lista sigue con la idea d el Mandatario de impulsar modificaciones a la ley orgánica de la Policía de Investigaciones (PDI ) con el objetivo de aumentar las plazas y permitir que puedan entrar más postulantes a la institución.

Durante el gobierno pasado el expresidente Gabriel Boric también promovió cambios en esa línea, por lo que las modificaciones de la actual administración profundizarán ese mismo camino.

Las mismas fuentes comentan que los anucios también abarcarán materias vinculadas a los puertos y está por verse si Kast incluirá en su discurso la gran reforma constitucional que está preparando Arrau con Squella. Esto debido a que si bien el texto de dicha reforma está avanzado, aún no es claro si el Ejecutivo incluirá ahora dicha iniciativa o si será un asunto para tratarse de forma separada más adelante.

Si bien estos proyectos serán comentados por Kast esta noche, fuentes vinculadas al gobierno comentan que además este jueves el Presidente convocó a una actividad a primera hora en la Escuela de Carabineros.