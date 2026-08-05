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    Senador Karim Bianchi es electo para presidir comisión mixta del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza

    La instancia sesionará los martes y su primer invitado será el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: Aton Chile/Raúl Zamora.

    El senador Karim Bianchi Retamales, legislador independiente por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, presidirá la comisión mixta establecida para resolver las divergencias que surgieron entre ambas cámaras del Congreso durante el debate en torno al proyecto de ley que define las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las policías y para miembros de las Fuerzas Armadas en circunstancias definidas por la propia norma.

    La instancia sesionó este miércoles para elegir a su presidente, fijar normas de procedimiento y adoptar los acuerdos que estimase pertinentes.

    El diputado del Partido Republicano Luis Sánchez propuso que Bianchi presida la comisión y en la votación respectiva fueron seis apoyos los que definieron el nombramiento del senador magallánico en el cargo.

    La comisión acordó sesionar los martes desde las 15.00 horas y que su primer invitado sea el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

    El proyecto ingresó al Congreso en abril de 2023, pasó a comisión mixta en mayo de 2025 y desde entonces se mantenía sin avances.

    La principal discrepancia a resolver, es la idea de que las causas que involucren a funcionarios de las FF.AA. y de orden se resuelvan por la justicia militar.

    Más sobre:RUFCongresoPolicíasFF.AA.Karim BianchiMartín Arrau

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