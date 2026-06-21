Nicolás Massú, campeón en su regreso al circuito: Francisco Cerúndolo consigue el título ATP más importante de su carrera

Nicolás Massú tuvo un regreso soñado al circuito. El viñamarino sorprendió al asumir como técnico de Francisco Cerúndolo (27° del ranking ATP) a principios de junio. En su primer torneo trabajando en conjunto, el argentino obtuvo el título más importante de su carrera tras coronarse como campeón de Queen’s.

El transandino se impuso en la final del ATP 500 de Londres sobre el estadounidense Tommy Paul (28°). Fue una apretada definición, por 6-7(4), 6-4 y 6-3, luego de tres horas y tres minutos de juego.

Se trata del título más relevante en la carrera de Cerúndolo, ya que nunca había ganado un certamen de categoría 500. Además, se trata del quinto trofeo de su palmarés.

La victoria también le permitirá tener un gran ascenso en el escalafón mundial. La primera raqueta transandina amanecerá este lunes como el 20° mejor tenista del planeta.

Todo esto de la mano de Massú. El chileno terminó su vínculo con el polaco Hubert Hurkacz (103°) y menos de tres meses después se unió al equipo de Cerúndolo.

Tras unas semanas trabajando en conjunto, llegó su primer éxito. El viñamarino consiguió su primer título como técnico en seis años. El anterior fue en 2020, cuando Dominic Thiem se impuso sobre Alexander Zverev en la final del US Open.

Una jornada de emociones

Cerúndolo se convirtió en el primer argentino de la historia en levantar el prestigioso trofeo del Queen’s Club. “No lo puedo creer ganar este torneo, fue un partidazo de tres horas, en césped. Es algo poco imaginable para alguien de Argentina, mi primer título ATP 500 no podía ser mejor”, aseguró visiblemente emocionado.

Cerúndolo festejó y le dedicó el triunfo a Massú, pero especialmente a sus padres, que estuvieron presentes en la tribuna. De hecho, viajaron especialmente desde Buenos Aires y llegaron durante los últimos games del partido. Todo ocurrió precisamente en el contexto del Día del Padre.

“Quiero agradecer a mi familia, a mi madre. Ellos llegaron para los últimos dos games desde Argentina. Es la primera que mi padre toma un vuelo para verme fuera de Argentina”, indicó. “Quiero felicitar a mi padre por tomar un vuelo y venir. Es el Día del Padre en Argentina, entonces...”, añadió antes de apuntarlo.

Se trató de la primera oportunidad en que sus padres lo vieron jugar y ganar en Europa. Según informó La Nación, Alejandro Cerúndolo, conocido como ‘Toto’, llevaba 36 años sin viajar al Viejo Continente porque “le incomodan los trayectos largos y y ahora lo hizo justo en el Día del Padre junto con su mujer, María Luz”.

“Fue realmente duro a lo largo todo la semana. Estoy superfeliz de lo que hice y muy orgulloso de representar a Argentina, más allá de que no tenemos muchos recursos; así y todo, muchos deportistas rendimos en un alto nivel”, añadió.