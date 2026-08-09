Directo al ángulo: revisa el golazo de Erick Pulgar en el duelo entre Flamengo y Vitoria

Fin de semana dulce para los chilenos que militan en los clubes del fútbol sudamericano. Si el sábado Diego Valdés había brillado con una gran anotación de tiro libre en el empate entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors, este domingo fue el turno de Erick Pulgar con un tremendo golazo en el duelo entre Flamengo y Vitoria.

El tanto del volante del Mengao es, fácilmente, una de las mejores dianas que se han visto a lo largo del año. En pleno Maracaná, el futbolista nacional colgó un derechazo desde fuera del área directamente en el ángulo, marcando el 1-0 transitorio a los 14 minutos.

Su tanto rápidamente fue aplaudido por el mismo elenco carioca, que alucinó con su golpeo a traves de sus redes sociales. “¡Chutó, marcó, celebró! ¡UN GOLAZOOOO para abrir el marcador en el Maracaná!“, publicaron.

Revisa el golazo de Pulgar con el Flamengo: