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    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    Francia se ha convertido en el país más afectado del continente, con alertas rojas para millones de personas y varias víctimas fatales, entre ellas dos niños de 2 y 4 años hallados muertos dentro de un automóvil en medio de las extremas temperaturas.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa. Foto: Xinhua Li Jing

    Esta semana una intensa ola de calor mantiene bajo alerta a gran parte de Europa y amenaza con romper récords históricos de temperatura para el mes de junio.

    Francia, España, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Alemania y otros países enfrentan jornadas con máximas que superan los 40 °C, en un episodio que los expertos vinculan al calentamiento global.

    La situación ya ha provocado víctimas fatales, cierres de escuelas e interrupciones en servicios públicos.

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa. Foto: Xinhua Li Jing

    Francia, el país más afectado

    Francia se ha convertido en el epicentro del fenómeno climático.

    Según informó el servicio meteorológico Météo-France, más de la mitad del país se encuentra bajo alerta roja por calor extremo, el nivel máximo de advertencia.

    Las temperaturas previstas oscilan entre los 36 y los 43 °C, con ciudades como Rennes, Angers y Burdeos superando los 40 °C, cifras inéditas para un mes de junio.

    La situación ha tenido consecuencias dramáticas. Dos niños de 2 y 4 años fueron hallados muertos dentro de un automóvil en la localidad de Carpentras, en el sureste francés.

    Las autoridades señalaron que la principal hipótesis es que las altas temperaturas influyeron en sus fallecimientos.

    A ellos se suman tres adultos mayores que murieron en sus hogares debido al calor y trece personas que perdieron la vida por ahogamiento durante el fin de semana.

    Las altas temperaturas también han alterado la vida cotidiana. Más de 1.300 establecimientos educacionales franceses cerraron sus puertas y otros 4.000 modificaron sus horarios.

    Además, se redujeron servicios ferroviarios ante el riesgo de fallas en la infraestructura provocadas por el calor.

    Qué sucede en otros países

    En España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió de temperaturas “extremadamente altas” para esta época del año, con máximas de hasta 44 °C en algunas zonas del centro y sur del país.

    En el País Vasco, los termómetros podrían alcanzar los 40 °C, una situación poco habitual para la región.

    Reino Unido también enfrenta una situación excepcional. La Met Office emitió una inusual alerta roja por calor extremo para partes de Inglaterra y Gales, incluida Londres.

    Los meteorólogos ingleses no descartan que las temperaturas lleguen a los 40 °C, algo que, de concretarse, marcaría un récord para esta altura del año.

    Portugal y Bélgica tampoco han escapado a la ola de calor.

    Las autoridades portuguesas advirtieron sobre posibles temperaturas históricas para fines de junio, mientras que meteorólogos belgas señalaron que esta semana podrían registrarse los valores más altos observados en el país para esta época.

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa. Foto: Xinhua Li Jing

    ¿Culpa del cambio climático?

    Los científicos advierten que, aunque atribuir un episodio específico al cambio climático requiere estudios detallados, existe consenso respecto de que el calentamiento global está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes, intensas y prolongadas.

    De hecho, Europa es actualmente el continente que más rápido se está calentando en el planeta.

    La actual emergencia ha despertado inevitables comparaciones con la histórica ola de calor de 2003, que dejó más de 70.000 muertos en Europa en apenas dos semanas, incluidos 15.000 en Francia.

    Sin embargo, los expertos destacan que hoy existen mejores sistemas de alerta temprana y protocolos de prevención que permiten anticipar los riesgos y adoptar medidas para proteger a la población.

    Aun así, las autoridades mantienen la preocupación. Los pronósticos indican que las temperaturas extremas podrían persistir durante gran parte de esta semana e incluso extenderse hasta el fin de semana en algunas zonas del continente.

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