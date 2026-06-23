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    Después de las heladas, llega el “veranito de San Juan”: de qué trata y cómo cambiará el tiempo en Chile

    ¿Qué es el veranito de San Juan y cuándo llegará? Revisa el pronóstico del tiempo para Chile, las temperaturas que se esperan y cuánto durará este “alivio” del frío.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Después de las heladas, llega el “veranito de San Juan”: de qué trata y cómo cambiará el tiempo en Chile. Modelo: Lupita en Huechuraba.

    Por segundo día consecutivo, la zona central tendrá una jornada helada. Este martes, las temperaturas mínimas bajo cero se tomaron el pronóstico de seis regiones de Chile, marcando así el inicio de un gélido invierno austral.

    Sin embargo, más cerca del fin de semana, el tiempo cambiará radicalmente por el “veranito de San Juan. Después de varios días más con temperaturas frías, este jueves 25 el termómetro se dispararía en varias comunas de la zona central.

    Pero, ¿qué es exactamente el “veranito de San Juan”? ¿Cómo estará el tiempo bajo este evento? Esto es lo que dice el pronóstico.

    Después de las heladas, llega el “veranito de San Juan”: de qué trata y cómo cambiará el tiempo en Chile. Foto: ATON.

    Qué es el veranito de San Juan que cambia el tiempo en Chile

    El verano de San Juan no es un evento meteorológico real, sino más bien una percepción cultural. Su nombre proviene de la celebración de San Juan del 24 de junio.

    Es justo en esta época donde sucede la transición de estación de otoño a invierno, que suele estar acompañada de eventos meteorológicos que generan condiciones inusuales como, en este caso, el alza de las temperaturas.

    En general, se repite el mismo patrón en las fechas cercanas a San Juan: al menos un día de “calor”, más parecido al verano, en medio de temperaturas gélidas. Es por esto que la cultura bautizó a este fenómeno como “veranito de San Juan”.

    Este año, todo apunta a que se cumplirá este “fenómeno”: según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este jueves 25 de junio subirán las temperaturas en distintas localidades entre las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

    Por ejemplo, en la Región Metropolitana podrían registrarse hasta 22 °C o más en Colina. En Valparaíso, San Felipe y Los Andes alcanzarían los 23 °C.

    Después de las heladas, llega el “veranito de San Juan”: de qué trata y cómo cambiará el tiempo en Chile. Foto: ATON.

    El frío antes del calor

    Pero antes de tener un “veranito de San Juan”, el pronóstico muestra que además de este gélido martes 23, el miércoles 24 también será un día frío.

    Las mínimas continuarán cercanas a los 0 °C, por lo que será importante abrigarse antes de salir. El jueves 25, aún con el evento de calor breve, seguirá haciendo frío por las mañanas. Lo ideal será vestirse por capas.

    Además, después del alza de temperaturas, un sistema frontal ingresará a la zona sur con lluvia, y algunos efectos podrían alcanzar a parte de la zona centro-sur: el pronóstico de Meteochile muestra viento entre 25 y 40 km/h para las regiones del Biobío y Ñuble, y nubosidad para el resto de los sectores.

    Todavía es muy pronto para saber si algo de lluvia podría acercarse a Santiago.

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