Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días. Foto: Nicole Iporre. Modelo: Canela en Viña del Mar.

Aunque este lunes la Región Metropolitana despertó con rayos de sol y cielo despejado, quienes ya caminan por las calles se habrán dado cuenta del frío intenso que está haciendo: así, con heladas, parte el invierno en este sector del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene un aviso por Heladas normales a moderadas para toda la zona central, que durarán desde esta madrugada del 22 de junio hasta la mañana del martes 23.

Por tanto, serán días fríos en seis regiones: Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Esto, por una masa de aire frío o aire polar que dejará temperaturas bajo cero en el país.

El llamado es a abrigarse bien, pues las mínimas, al menos hasta el miércoles 24, estarán cercanas o bajo cero.

Pero, ¿volverá la lluvia en algún momento al sector? Esto es lo que dice el pronóstico.

Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días. Foto: ATON.

Heladas en la Región Metropolitana y zona central

De acuerdo al aviso de Meteochile, estas son las mínimas que se esperan para el martes 23 para las seis regiones de la zona central (Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío): entre -1 °C y -3 °C en cordillera costa. -1 °C y -3 °C en el valle y entre -2 °C y -4 °C en precordillera.

Ahora, específicamente en la Región Metropolitana, las mínimas para el martes marcarían así el termómetro, según el sector:

Colina: -2 °C.

Santiago centro: -1 °C.

Santiago norte: –2 °C.

Santiago oriente: -3 °C.

Santiago sur: -3 °C.

Santiago poniente: -2 °C.

Curacaví: -3 °C.

Melipilla: -2 °C.

San José de Maipo: -4 °C.

El miércoles 24, las temperaturas subirán un par de grados, pero igual se posicionarán cerca o por debajo de los 0 °C , por lo que hay que mantener la medida de abrigarse más al salir de casa. Ya durante los próximos días, la tendencia será al alza de temperaturas, pero será gradual.

Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días Tendencias / La Tercera

¿Vuelve la lluvia a la zona central?

El pronóstico de Meteochile no muestra lluvia para los próximos días . Pese a las heladas de las madrugadas y mañanas, el pronóstico muestra que el cielo se mantendrá despejado durante estos días y las máximas podrían llegar hasta arriba de los 20 °C.