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    Arranca el diálogo político entre la Asamblea Nacional de Venezuela y representantes de la oposición

    La exdiputada Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia del Parlamento opositor, destacó que con este encuentro da comienzo “el proceso que marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Representantes de la Asamblea Nacional venezolana y de la oposición. Foto: Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA

    Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela y del Parlamento opositor paralelo constituido en 2015 comenzaron este jueves en la capital, Caracas, un proceso de diálogo político tras el anuncio, a mediados de julio, de una “hoja de ruta” conjunta para reconstruir el país tras el doble terremoto que dejó más de 6.000 fallecidos.

    “Inicia diálogo nacional con exdiputados opositores de Asamblea Nacional 2015-2020”, indicó el presidente de la cámara legislativa, Jorge Rodríguez, en redes sociales.

    Por su parte, Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia del Parlamento opositor, destacó que con este encuentro da comienzo “el proceso que marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela” entre las dos partes.

    “Estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos”, agregó en su cuenta en X la exdiputada opositora.

    El gobierno de Estados Unidos, por su parte, mostró su “satisfacción” por la llegada a Caracas del grupo de representantes de la oposición venezolana, en un comunicado en el que resaltó que “estas conversaciones directas suponen una oportunidad única”.

    “Aplaudimos los esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”, señaló el Departamento de Estado, antes de reiterar su “apoyo” a este proceso “liderado por Venezuela”.

    De la misma forma, la cartera dirigida por Marco Rubio aludió, una vez más, al plan de tres fases formulado por Washington para la recuperación económica, así como la “reconciliación política” y la “transición pacífica”, tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por parte del Ejército estadounidense a principios de 2026.

    Más sobre:VenezuelaAsamblea NacionalParlamentoOposiciónDiálogoJorge RodríguezDinorah FigueraEstados UnidosMundo

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