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    Gobierno confirma que cuarto involucrado en encerrona donde murió niño “está identificado” y Carabineros llama a prófugos a entregarse

    Al momento continúan los allanamientos y diligencias para capturar a los otros dos integrantes de la banda vinculada al crimen que terminó con la vida de un menor de 12 años en San Bernardo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y general director de Carabineros, Marcelo Araya.

    El gobierno informó este martes que ya fue identificado un cuarto involucrado en la fatal encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, mientras Carabineros aseguró que mantiene un amplio despliegue para capturar a los restantes integrantes de la banda y emplazó a los prófugos a entregarse voluntariamente.

    La actualización del caso fue entregada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, luego de que se concretara la detención de tres presuntos participantes en el denominado “tour delictual” que culminó con la tragedia ocurrida durante la madrugada del martes.

    El crimen ocurrió cuando un grupo de delincuentes interceptó el vehículo en que viajaba el menor junto a familiares en la comuna de San Bernardo. Tras obligar a los ocupantes a descender, el niño quedó atrapado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios kilómetros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

    Cuarto involucrado identificado

    A través de sus redes sociales, el ministro de Seguridad Pública destacó el trabajo conjunto desarrollado por Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Occidente, señalando que la investigación ha tenido resultados concretos en pocas horas.

    Tres detenidos, de 17, 18 y 21 años, y un cuarto involucrado identificado: en pocas horas, el Departamento OS9, SEBV y LABOCAR de Carabineros, junto a Fiscalía Occidente, lograron resultados en la investigación por el brutal caso de San Bernardo”, afirmó Arrau.

    El secretario de Estado también destacó la rapidez con que se ejecutaron las diligencias investigativas.

    “Rápida acción policial y del Ministerio Público, que permitió concretar órdenes de detención, entrada y registro en ocho domicilios, además de incautar medios de prueba asociados al delito”, sostuvo.

    Las pesquisas han incluido allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Región Metropolitana, trabajo pericial especializado y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, antecedentes que permitieron identificar a parte de los presuntos responsables.

    El jefe de la cartera de Seguridad subrayó que, pese a los avances en la investigación, ninguna acción judicial podrá revertir la pérdida sufrida por la familia del menor.

    Nada devolverá un hijo a sus padres, pero esta familia merece tener pronta justicia y este es el inicio. Estos asesinos, en cambio, no merecen clemencia, ni miramientos, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”, manifestó.

    “Es preferible que se entreguen”

    Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró que la institución continuará desplegando todos sus recursos especializados para ubicar a los integrantes de la banda que aún permanecen prófugos.

    La máxima autoridad policial sostuvo que existen antecedentes que vinculan a los sospechosos con otros ilícitos cometidos durante la misma madrugada, los que están siendo incorporados a la investigación que dirige la Fiscalía Metropolitana Occidente.

    En medio de la búsqueda de los involucrados que aún no han sido capturados, Araya realizó un emplazamiento directo a quienes permanecen prófugos.

    El mensaje es bien simple: es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos, porque hechos como estos, tan trágicos, tan lamentables, no pueden volver a ocurrir”, señaló.

    El general director agregó que las labores investigativas continuarán sin interrupciones hasta concretar nuevas detenciones.

    Vamos a seguir trabajando para buscarlos y detenerlos, eso es lo que corresponde. Los delincuentes deben estar en este caso en la cárcel y no merecen estar cometiendo este tipo de delitos, ni creando tanto dolor como lo hicieron en estos denominados tours delictuales”, concluyó.

    Más sobre:EncerronaSan BernardoMarcelo ArayaCarabinerosMartín ArrauSeguridad PúblicaPrófugosPolicialNacional

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