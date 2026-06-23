El dardo de Cristiano Ronaldo tras su doblete en el Mundial: “Fue una semana oscura; me sentía retirado, ​​pero aquí estoy".

“I’m back”. Cristiano Ronaldo le grita a la cámara que está de regreso tras su doblete en el Mundial ante Uzbekistán. Tras una semana convulsionada, con dardos cruzados en redes sociales, Portugal se sacude con el 4-0 de este martes. Si Lionel Messi hizo historia al transformarse en el máximo anotador de las Copas del Mundo, ahora fue turno de CR7. Es el primer futbolista en convertir en seis ediciones del certamen planetario y superó a Eusébio como goleador histórico del elenco lusitano en Mundiales.

Tras el encuentro, el lusitano abordó el rendimiento exhibido. “Estoy muy contento, pero para mí lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza del equipo. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que eso iba a pasar. El equipo trabajó muy bien, mejoramos mucho. Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga”, dijo.

🇵🇹🗣️ "¡I'M BACK, I'M BACK!": EL GRITO DE CRISTIANO RONALDO TRAS LA VICTORIA DE PORTUGAL #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8rQHoSNCgo — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Luego habló de las marcas que sigue superando en Mundiales. “¿Récords? Siempre es agradable batirlos, pero mi objetivo es ayudar a la selección a lograr sus objetivos. En esta etapa, es llegar a la ronda eliminatoria. Con cuatro puntos ya nos hemos clasificado y estoy muy contento", comentó.

CR7 espera mantener la racha, pero reconoce que vivió días complejos. “Dios ayuda a quienes se esfuerzan. Sabía que mis compañeros también me ayudarían. Fue una semana difícil y oscura. Me sentía como si ya me hubiera retirado del fútbol, ​​pero seguí adelante, como siempre, y aquí estoy. Fue difícil, lo admito, pero hemos vuelto", remarcó.

También abordó las críticas recibidas y se refirió a su gesto a la cámara al final del encuentro. “Ha sido así durante 23 años. (El grito I’m back) Era para que no lo olvidaran”, comentó.

Luego explicó la jugada del gol de tiro libre de Nuno Mendes, donde amagó disparar. “Al principio, iba a lanzar yo el tiro libre, pero cambiamos. ‘Vamos a engañar al portero, porque pensará que soy yo, y tú disparas fuerte y marcas el gol’. Eso fue lo que dije al principio del partido. Vamos a estar unidos, de principio a fin, porque lo único que podemos controlar somos nosotros mismos, nuestra familia”, enfatizó.

En esa línea, le bajó el perfil al ruido externo. “Todo lo que viene de fuera es muy difícil de controlar. Por eso todos marcaron, todos marcaron hoy. Ese era el objetivo principal. Hoy fui el mejor jugador en el campo, mañana será otro. Si estamos unidos, creo que podemos llegar muy lejos”, cerró.

Sin embargo, no todo fue tomado de buena forma por el Bicho. Cuando le consultaron por Lionel Messi prefirió ignorar al periodista. “Depende de la pregunta, sino, yo no te respondo”, lanzó.

Luego abordó un posible cruce con Argentina en el Mundial. “La pregunta no tiene mucho sentido la pregunta... pero sería top. Lo importante era hoy. Ganar para avanzar y estar preparado para lo que viene. Logramos pasar el grupo. Jugué bien y marqué. El equipo ha estado muy bien”, respondió.