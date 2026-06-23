“Depende de la pregunta; no respondo”: la reacción de Cristiano al ser consultado por el récord de Messi en el Mundial

“Depende la pregunta; no respondo”: la reacción de Cristiano cuanto le consultan por el récord de Lionel Messi en el Mundial.

Cristiano Ronaldo tuvo su noche más esperada en el Mundial 2026. Deja atrás el debut amargo con su doblete ante Uzbekistán en el 4-0 de Portugal. Con eso se transforma en el primer futbolista en convertir en seis ediciones del certamen planetario y superó a Eusébio como goleador histórico del elenco lusitano en Copas del Mundo.

“Estoy muy contento, pero para mí lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza del equipo. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que eso iba a pasar. El equipo trabajó muy bien, mejoramos mucho. Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga”, dijo tras el partido.

Sin embargo, no todo fue tomado de buena forma por el Bicho. Cuando le consultaron por Lionel Messi prefirió ignorar al periodista. “Depende de la pregunta, sino, yo no te respondo”, lanzó.

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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Luego abordó un posible cruce con Argentina en el Mundial. “La pregunta no tiene mucho sentido la pregunta... pero sería top. Lo importante era hoy. Ganar para avanzar y estar preparado para lo que viene. Logramos pasar el grupo. Jugué bien y marqué. El equipo ha estado muy bien”, respondió.