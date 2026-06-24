Cámara aprueba con margen más ajustado acusación constitucional a exministro Grau y Senado votará en semana regional

Faltaban algunos minutos para que empezara la sesión de sala en la cual se votaría la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), cuando los diputados Diego Schalper (RN) y Agustín Romero (republicano) se encontraron en los pasillos de la Cámara de Diputados.

“Mi amigo”, exclamó el republicano para saludar al jefe de la bancada de RN. A lo que Schalper le respondió: “Arturo Prat Chacón”, en velada referencia al debate que abrió el mismo Romero al emplazar y cuestionar la supuesta ausencia de valentía de algunos sectores de la derecha para apoyar el libelo con el extitular de Hacienda.

Luego de ello ambos se dieron unos palmetazos y un apretón de manos sellando una aparente tregua en la guerrilla de declaraciones, ad portas de la jornada clave de votaciones que tendrá la Cámara para definir la suerte del último exjefe económico del presidente Gabriel Boric.

A partir de las críticas de Romero, el ambiente en el oficialismo había llegado a un punto de ebullición, más aún con el anuncio del mismo Schalper de que iba rechazar la presentación contra Grau.

Este conflicto añadió un factor de incertidumbre a la acusación, que ha tenido bruscas fluctuaciones en su base de apoyo desde que fue anunciada por libertarios y republicanos, el pasado 26 de mayo.

Al inicio de la sesión, Grau, quien llegó puntualmente a tomar asiento en la sala, acompañado de su abogado defensor, el constitucionalista Patricio Zapata, invocó la cuestión previa, lo que obligó a la sala a pronunciarse sobre asuntos formales de la presentación. Tras el rechazo de la solicitud de la defensa, la resolución final de la Cámara se prolongó por algunas horas más.

Si bien los diputados acusadores tenían la expectativa de llegar a los 90 votos (sumando los 76 legisladores del sector, más 14 militantes del Partido de la Gente y algunos independientes), los desmarques de RN y el PDG, además de las mencionadas ausencias, incidieron en que la ventaja se redujera.

Finalmente, la votación fue de 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, de la diputada Joanna Pérez (independiente ex Demócratas).

En la bancada RN-Evópoli, además de Schalper, tampoco apoyaron el libelo la actual vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), Andrés Celis (RN), Luis Pardo (RN), Jorge Guzmán (Evópoli) y la diputada Pérez.

Si bien Mauro González (RN) se mantuvo en suspenso, finalmente se plegó a la mayoría a favor.

En el caso del PDG, si bien el líder natural de la colectividad, Franco Parisi, había “garantizado” que la bancada votaría en bloque, ello nuevamente no pasó, repitiendo lo que ocurrió en la fallida postulación de Pamela Jiles a la presidencia de la Cámara, donde algunos también se desmarcaron.

Esta mañana, en un punto de prensa, el jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, acompañado de otros ocho diputados militantes, anunció que “mayoritariamente” aprobarían la acusación.

El cambio semántico y la presencia en el punto de prensa ya daba cuenta de que al menos cuatro parlamentarios no tendrían la misma postura.

Los diputados Elieen Urqueta y Fabián Ossandón reafirmaron la división en el PDG y votaron en contra.

El juicio en el Senado

Una vez conocido el resultado, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), informó que los comités parlamentarios llegaron a un acuerdo para fijar para el próximo martes, a las 10.30, la sesión para votar el libelo.

Este cronograma obligará al Senado a suspender su trabajo regional -programada para la próxima semana- para ejercer como jurado en el juicio constitucional contra Grau.

De cara a este paso, el exministro aseguró: “Lo que voy a hacer ahora, junto con mi equipo, la próxima semana, es ir al Senado, otra institución muy relevante en nuestra República, a exponer humildemente el convencimiento de que en esto tenemos la razón de que yo no he cometido ningún ilícito y por tanto la acusación no tiene mérito”.

El abogado Zapata también transparentó sus expectativas de lo que será el juicio en la Cámara Alta: “Hemos tenido un buen debate, yo creo que el debate habla bien de la Cámara de Diputados, se perdió por muy poco y ahora en el Senado vamos a ver si podemos darlo vuelta”, afirmó el abogado.

El jefe de la bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, también aprovechó de enviar un mensaje a los senadores.

“Les va a corresponder juzgar el fondo de esta acusación, esperemos que sí puedan ellos también atender de correcta forma argumentos que fueron esgrimidos durante la locución en la sala, que la misma defensa no fue capaz de refutar”, afirmó el legislador.

El presidente del Partido Libertario y exdiputado, Johannes Kaiser, por su parte, señaló: “Yo no espero nada del Senado, pero esta vez estoy absolutamente claro de que es muy posible que al final los senadores entiendan que acá estamos haciéndole un servicio a la patria al establecer que ciertas cosas no son aceptables en lo que es la tramitación de nuestras leyes”.

Para este paso en el Senado, la comisión de diputados que irá a defender el libelo serán Moreno, Paulina Muñoz y Pier Karlezi.