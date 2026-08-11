El viaje exprés de Ximena Rincón a Buenos Aires con sus pares latinoamericanos de Energía

Un viaje exprés a Buenos Aires, Argentina, es el que tendrá la ministra de Energía, Ximena Rincón este martes y miércoles para reunirse con los jefes de las carteras energéticas de Latinoamérica.

El encuentro es una iniciativa regional de SIESUR apoyada por el BID, en la cual participarán países del Cono Sur como Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

“Vamos a hablar de los temas que tienen que ver con integración energética entre los países para abordar situaciones como la que vivió en el pasado España, con el blackout que le permitió rápidamente recobrar conectividad energética con la integración que tenía con Marruecos y con Francia. Eso es algo que tenemos que trabajar para la seguridad energética y la resiliencia en nuestro país”, afirmó Rincón a Pulso acerca del encuentro, al que viajará el martes, para devolverse este mismo miércoles a Chile.

El aterrizaje al país trasandino contará con una cita empresarial y otras reuniones más con autoridades energéticas.

Una de las empresas con las que se reunirá Rincón será Pampa Energía, una compañía eléctrica argentina fundada el 2005, que tan solo el mes pasado anunció una importante inversión de US$ 2.700 millones para una planta que producirá urea granulada, producto vinculado a los fertilizantes, en Bahía Blanca, Argentina.

Las otras reuniones serán “bilaterales con Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay”, según dijo la propia ministra.

La industria del hidrógeno verde, el famoso tema que cobró relevancia hace algunos años y que hoy por hoy se encuentra detenido, no será un tema en este encuentro. Sin embargo, Chile no lo ha descartado del todo.

“No creo que vaya a estar presente en el debate porque es un tema que todo el mundo ha ralentizado producto de los costos, lo que no significa que no pueda ser un tema que se converse. Nosotros no lo hemos desechado, seguimos con el foco puesto en que es un tema que tiene que seguir avanzando y estar disponible para cuando económicamente sea rentable”, anticipó.

Las tareas del ministerio

La primera misión del actual ministerio de Energía fue trabajar en el proyecto eléctrico legislativo que buscaba ordenar las tarifas eléctricas, el que fue aprobado hace tres semanas. Actualmente, se está desarrollando el reglamento y la aplicación de esta.

“Estamos trabajando en la implementación de la Ley. De hecho, tuvimos una reunión el lunes con todas las divisiones del ministerio y hemos estado hablando con la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) y con la Comisión Nacional de Energía (CNE) para el tema de los reglamentos y vamos avanzando. La próxima semana vamos a tener cosas más concretas”, sostuvo la autoridad.

Uno de los grandes temas que preparan desde el ministerio es la reforma a la distribución eléctrica, el que arrancará su análisis en el encuentro “Energía 2030: Del diagnóstico a la acción” del próximo 19 de agosto, donde participará el ex presidente de la República y presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Eduardo Frei.

“A partir de ese primer encuentro formal con los temas de distribución, vamos a partir con la revisión de la normativa en ese ámbito. Sin perjuicio de todos los otros temas donde está transmisión, la generación, etcétera. Pero lo más próximo es esto, que era una promesa que habíamos hecho”, analizó Rincón.

Sobre el plazo de la iniciativa, la ministra respondió que “nos comprometemos a que de aquí a fin de año vamos a tener una propuesta. No sé si alcancemos a ingresarlo necesariamente antes de que termine el año, pero vamos a estar en eso”.

Un punto importante de la Ley aprobada el mes pasado de ordenamiento tarifario fue la negociación voluntaria de contratos de parte de las empresas eléctricas de generación de energía.

Rincón situó el avance de esto señalando que están “haciendo el levantamiento de cómo debería ser. Todavía no tenemos reuniones fijadas, pero obviamente está dentro de los desafíos, porque esto es solo por esta vez y antes de que acabe el año. Nosotros vamos a invitarlos”.