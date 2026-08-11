Grupo Meier se suma a críticas de Marina del Sol y Dreams por licitación que dejó sin oferentes a casinos de Iquique y Viña del Mar

Grupo Meier se sumó a las críticas de Marina del Sol y Dreams luego que la licitación para operar los casinos de Iquique, Viña del Mar, Coquimbo y Pucón terminara sin ofertas en el caso de las dos primeras, y solo con un postulante respectivamente en las otras dos.

“Los resultados conocidos hoy confirman las preocupaciones que Corporación Meier ha planteado por las vías formales desde el inicio del proceso. Tales preocupaciones fueron comunicadas oportunamente, por las vías formales que el ordenamiento contempla, ante la Superintendencia de Casinos de Juego, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, respecto del diseño de los procesos y de las condiciones establecidas en las bases técnicas”, dijo el grupo en un comunicado.

Corporación Meier, que es controlada por hermanos chilenos Luis y Lientur Fuentealba Meier y tiene su casa matriz en Perú, precisó en su comunicado, que las condiciones del proceso han generado obstáculos relevantes para la participación de potenciales interesados y redujeron de manera significativa los incentivos para concurrir a estos procesos y, con ello, para la incorporación de nuevos operadores.

“La limitada concurrencia observada hoy no debe atribuirse necesariamente a una falta de atractivo del mercado chileno, sino que exige revisar cuidadosamente las condiciones de competencia que se derivan no solo del diseño de las bases, sino que también del actuar de la autoridad sectorial en el curso del proceso”, afirmó.

Añadió que en el día de hoy “Corporación Meier interpuso un recurso de reposición ante la Superintendencia, solicitando dejar sin efecto lo resuelto, suspender la audiencia de recepción de ofertas y remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República, a fin de que ejerza su control de juridicidad sobre la oportunidad, el instrumento y la publicidad de las modificaciones introducidas a las bases”.

Exigencias desproporcionadas

La empresa sostuvo que desde el inicio del proceso, advirtió que determinadas exigencias económicas, técnicas y de inversión podían resultar desproporcionadas frente a las condiciones actuales del mercado.

Precisó que en particular, los mínimos de oferta económica, sumados a las obligaciones tributarias, regulatorias y de inversión aplicables, podían comprometer la viabilidad financiera de los proyectos, desalentando la participación de nuevos competidores.

Añadió que “Corporación Meier intentó utilizar las distintas instancias formales disponibles para poner estos antecedentes en conocimiento de las autoridades y proponer correcciones orientadas a asegurar procesos transparentes, competitivos, económicamente viables y ajustados al ordenamiento jurídico Todas estas actuaciones tuvieron por finalidad contribuir oportunamente a la corrección de condiciones que, según se advirtió, podían afectar la participación, la eficiencia y el resultado competitivo de los concursos. Lamentablemente, ninguna de ellas obtuvo respuesta en una oportunidad que permitiera incidir en el desarrollo de los procesos”.

En este contexto, indicó, solo el 10 de agosto, el día anterior a la audiencia de recepción de ofertas Corporación Meier fue notificada de las resoluciones por las que la Superintendencia decidió no acceder a algunas de sus solicitudes vinculadas con el desarrollo de los procesos licitatorios, pese a que dichas peticiones habían sido presentadas más de dos meses antes, el 3 de junio de 2026, y la resolución respectiva fue dictada el 7 de agosto.