SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Grupo Meier se suma a críticas de Marina del Sol y Dreams por licitación que dejó sin oferentes a casinos de Iquique y Viña del Mar

    La empresa sostuvo que desde el inicio del proceso, advirtió que determinadas exigencias económicas, técnicas y de inversión podían resultar desproporcionadas frente a las condiciones actuales del mercado.

    Por 
    Patricia San Juan

    Grupo Meier se sumó a las críticas de Marina del Sol y Dreams luego que la licitación para operar los casinos de Iquique, Viña del Mar, Coquimbo y Pucón terminara sin ofertas en el caso de las dos primeras, y solo con un postulante respectivamente en las otras dos.

    “Los resultados conocidos hoy confirman las preocupaciones que Corporación Meier ha planteado por las vías formales desde el inicio del proceso. Tales preocupaciones fueron comunicadas oportunamente, por las vías formales que el ordenamiento contempla, ante la Superintendencia de Casinos de Juego, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, respecto del diseño de los procesos y de las condiciones establecidas en las bases técnicas”, dijo el grupo en un comunicado.

    Corporación Meier, que es controlada por hermanos chilenos Luis y Lientur Fuentealba Meier y tiene su casa matriz en Perú, precisó en su comunicado, que las condiciones del proceso han generado obstáculos relevantes para la participación de potenciales interesados y redujeron de manera significativa los incentivos para concurrir a estos procesos y, con ello, para la incorporación de nuevos operadores.

    “La limitada concurrencia observada hoy no debe atribuirse necesariamente a una falta de atractivo del mercado chileno, sino que exige revisar cuidadosamente las condiciones de competencia que se derivan no solo del diseño de las bases, sino que también del actuar de la autoridad sectorial en el curso del proceso”, afirmó.

    Añadió que en el día de hoy “Corporación Meier interpuso un recurso de reposición ante la Superintendencia, solicitando dejar sin efecto lo resuelto, suspender la audiencia de recepción de ofertas y remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República, a fin de que ejerza su control de juridicidad sobre la oportunidad, el instrumento y la publicidad de las modificaciones introducidas a las bases”.

    Exigencias desproporcionadas

    La empresa sostuvo que desde el inicio del proceso, advirtió que determinadas exigencias económicas, técnicas y de inversión podían resultar desproporcionadas frente a las condiciones actuales del mercado.

    Precisó que en particular, los mínimos de oferta económica, sumados a las obligaciones tributarias, regulatorias y de inversión aplicables, podían comprometer la viabilidad financiera de los proyectos, desalentando la participación de nuevos competidores.

    Añadió que “Corporación Meier intentó utilizar las distintas instancias formales disponibles para poner estos antecedentes en conocimiento de las autoridades y proponer correcciones orientadas a asegurar procesos transparentes, competitivos, económicamente viables y ajustados al ordenamiento jurídico Todas estas actuaciones tuvieron por finalidad contribuir oportunamente a la corrección de condiciones que, según se advirtió, podían afectar la participación, la eficiencia y el resultado competitivo de los concursos. Lamentablemente, ninguna de ellas obtuvo respuesta en una oportunidad que permitiera incidir en el desarrollo de los procesos”.

    En este contexto, indicó, solo el 10 de agosto, el día anterior a la audiencia de recepción de ofertas Corporación Meier fue notificada de las resoluciones por las que la Superintendencia decidió no acceder a algunas de sus solicitudes vinculadas con el desarrollo de los procesos licitatorios, pese a que dichas peticiones habían sido presentadas más de dos meses antes, el 3 de junio de 2026, y la resolución respectiva fue dictada el 7 de agosto.

    Más sobre:CasinosGrupo Meier

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

    Gobierno en alerta ante fuertes lluvias anunciadas para esta noche en el norte: suspenden clases en Atacama y zonas de Antofagasta

    Ian Watt: “La cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad”

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    Lo más leído

    1.
    Banco Santander pide la quiebra de empresario Franck Lançon, el “zar de los residuos mineros”

    Banco Santander pide la quiebra de empresario Franck Lançon, el “zar de los residuos mineros”

    2.
    Caso Sartor: defensores y querellantes se dividen por fallo de la Suprema que declaró ilegal primera intervención de CMF

    Caso Sartor: defensores y querellantes se dividen por fallo de la Suprema que declaró ilegal primera intervención de CMF

    3.
    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    4.
    Cristián Infante de Arauco es nombrado CEO del año en América Latina 2026 por Fastmarkets

    Cristián Infante de Arauco es nombrado CEO del año en América Latina 2026 por Fastmarkets

    5.
    Bice Inversiones calcula que sociedad de Julio Ponce ingresará al Ipsa en septiembre

    Bice Inversiones calcula que sociedad de Julio Ponce ingresará al Ipsa en septiembre

    6.
    El grupo Falabella anota un sólido resultado operacional en el segundo trimestre

    El grupo Falabella anota un sólido resultado operacional en el segundo trimestre

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado
    Chile

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral
    Negocios

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    CBRE: inversión inmobiliaria alcanza su mayor optimismo para este 2026

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región
    Tendencias

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”
    El Deportivo

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”

    Zampedri saca agua del desierto: la UC rescata un inesperado empate con Estudiantes y llega vivo al Claro Arena

    Un rebote y el balón se clavó en el ángulo: el gol con que Fernando Zampedri le da vida a la UC ante Estudiantes

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada
    Cultura y entretención

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos
    Mundo

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    Pedro Ultreras, periodista y cineasta autor del documental La Bestia: “México siempre ha sido territorio minado para los migrantes”

    Justicia brasileña rechaza secreto total en causa contra chileno por insultos racistas y limita reserva a antecedentes sobre su salud mental

    Hablemos de amor: mi primer amor
    Paula

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas