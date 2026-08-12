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    El grupo Falabella anota un sólido resultado operacional en el segundo trimestre

    La firma redujo sus ganancias finales en el segundo trimestre, pero por una menor ganancia en la revalorización de sus propiedades. Sin este efecto, las utilidades crecieron casi un 14%, marcando "el mejor segundo trimestre a nivel operacional en la historia del grupo”. Excluyendo el factor fair value, en el primer semestre Falabella ganó US$ 496 millones.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    15 Junio 2026 Fachada Falabella Parque Arauco. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Según Falabella, el trimestre abril-junio de 2026 es el mejor segundo trimestre de su historia a nivel operacional.

    En ese período, la compañía anotó un aumento en sus 8% su resultado operacional, con una cifra de $ 390.395 millones (US$ 423 millones), equivalente a un 11,2% de sus ingresos consolidados, los que crecieron un 6,7% y totalizaron $2.874.630 millones (US$3.117 millones).

    El resultado no operacional, en cambio, descendió un 62%, al caer de $ 371.972 millones a $ 140.612 millones, diferencia que se explica por una menor revalorización a fair value de las propiedades de inversión del gigante del retail.

    Aquello explicó la diferencia en la cifra final de utilidades. En el segundo trimestre, las utilidades de la firma de retail cayeron casi 17%, pasando de $364.275 millones (US$395 millones) en en ese lapso de 2025 a $304.315 millones (US$330 millones) este 2026. Excluyendo el factor fair value, la utilidad neta avanzó 13,5%, hasta los $223.564 millones (US$242 milones). Aquella cifra, según la compañía, “dio cuenta del mejor segundo trimestre a nivel operacional en la historia del grupo y la resiliencia del ecosistema en un contexto de consumo contraído”.

    En el reporte del primer semestre, ocurrió lo mismo. En la primera mitad de 2026 ganó $539.072 millones (US$585 millones), 3% menos que en el mismo periodo del 2025, cuando sumó $556.279 millones (US$603 millones). Al excluir el efecto fair value, la utilidad neta alcanzó a $458.322 millones (US$ 496 millones), creciendo 17,9% en 12 meses.

    El resultado operacional avanzó un saludable 13,4% a junio, a $ 817.091 millones.

    Los ingresos de la compañía sumaron $5.640.656 millones (US$6.117 millones) en el primer semestre, lo que significó un incremento de 5,5%, versus los $5.346.648 millones (US$5.798 millones) del mismo periodo del año pasado.

    Al respecto, el gerente general de grupo Falabella, Alejandro González, señaló que “en un entorno más exigente para el consumo, estos resultados reflejan la resiliencia de nuestra estrategia. Nuestros negocios de retail, banca digital y centros comerciales nos permiten acompañar a las personas en distintos momentos de su vida, con soluciones y experiencias que abarcan sus necesidades cotidianas, proyectos, servicios financieros, espacios de encuentro y entretención. Esta es la fortaleza de nuestro ecosistema, que radica en las sinergias que produce cada negocio para potenciar al grupo”.

    Desempeño por negocio

    Falabella detalló en su negocio bancario los ingresos del segundo trimestre avanzaron 26,3%, hasta los $611.866 millones (US$664 millones), y su resultado operacional se incrementó un 37,2% hasta los $159.809 millones (US$173 millones).

    Esto, “reflejado en un crecimiento sostenido de la cartera (+18,2%) y compras con nuestros medios de pago por MM$7,3 millones en el trimestre (+16,9%). La actividad comercial continuó expandiéndose, con +810 mil cuentas y tarjetas de crédito abiertas en el trimestre (+6,7%), manteniendo una buena calidad de cartera, con un NPL consolidado estable año a año de 2,8%”, comunicó el gerente general del grupo.

    Respecto a Falabella Retail, los ingresos se incrementaron un 10,1% hasta los $1.054.290 millones (US$26.196 millones), con un alza de 3% en Chile, 18,1% en Perú y 23,2% en Colombia. En Chile, las Same Store Sales cayeron 3,2%, “explicado por una alta base comparable derivada del mayor flujo de turistas registrado el año anterior”, sostuvo Falabella. Mientras que este indicador mejoró 6,4% y 8,7% en Perú y Colombia. Pero el resultado operacional de este segmento cayó 6% hasta los $37.115 millones (US$40 millones).

    En su negocio de supermercados, Tottus, los ingresos mejoraron 10,7% hasta los $663.332 millones (US$16.482 millones), con incrementos de 8,2% y 12,6% en Chile y Perú, respectivamente. “El e-commerce continuó con un desempeño positivo, creciendo 33,9% a/a y alcanzando una penetración online de 6,7% (+121 pb vs 2Q25), apalancándose de mejoras en desempeño de la App y el sitio web”, explicó Falabella. Su resultado operacional mejoró 16,1% hasta los $24.436 millones (US$607 millones).

    Sodimac, por su parte, tuvo un incremento de 3,8% en sus ingresos, llegando a $975.071 millones (US$24.228 millones), con expansiones de 2,2% en Chile y de 10,1% en Perú, “en un entorno que continúa siendo desafiante para el sector de la construcción”. En este escenario, el resultado operacional se contrajo 56% hasta los $3.483 millones (US$87 millones).

    Finalmente, Mallplaza tuvo un alza de 8,7% en sus ingresos, totalizando $174.061 millones (US$4.325 millones) “reflejando el sólido desempeño de nuestros centros urbanos en todos los países, apoyado en renovaciones, nuevos contratos y aperturas de tiendas, junto con mayores ingresos por arriendo derivados de ajustes tarifarios e indexación de contratos, además de la incorporación de nuevas superficies comerciales, mayores ingresos por parking y publicidad”, afirmó el grupo. El resultado operacional subió un 9% hasta los $136.036 millones (US$3.380 millones).

    Más sobre:Resultados de empresasRetailFalabella

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