Ministros despejan enredo de versiones: “El Ejecutivo no patrocinará ninguna iniciativa de feriado el 17 de septiembre”

Tras algunas declaraciones que alimentaron esperanzas de que el próximo jueves 17 de septiembre podría ser feriado, finalmente los ministros Claudio Alvarado (UDI), José García Ruminot (RN), Jorge Quiroz alinearon sus discursos para remarcar que el gobierno no respaldará una iniciativa de ese tipo.

“El Ejecutivo no va a patrocinar ninguna iniciativa de feriado para este 17 de septiembre”, dijo en la tarde de este martes García Ruminot, quien remarcó que la visión de La Moneda era la que había expresado desde un principio el biministro Alvarado (UDI), quien reiteró su postura el martes en la mañana.

El titular de la Segpres detalló que ya existe la Ley 20.983, publicada en diciembre de 2016, que declara feriado el 17 de septiembre solo cuando el 18 y el 19 caen en sábado y domingo. Por lo tanto, a juicio del gobierno, este debate ya está cerrado. “Entonces, nos atenemos a esa legislación, porque todos los años enfrentábamos una dificultad, como la de ahora”, señaló.

Minutos después fue el turno del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien el lunes había sido un poco menos categórico. “El gobierno ya vio la situación y, como dijo el ministro Alvarado, el 17 va a ser día de trabajo”.

“La verdad es que (un festivo) tiene un impacto siempre, un día menos de trabajo... Es bueno fijarse en las reglas que tenemos y mantenerse ahí, porque, si no, vamos a estar todos los años adivinando qué día es feriado, qué día no”, remató el jefe económico.

Idea solitaria

Esta “dificultad”, como la definió el ministro García, surgió por una moción impulsada por la diputada Zandra Parisi (PDG) para dar un feriado adicional a las Fiestas Patrias, que este año serán de viernes a domingo.

En un principio, era una idea solitaria de Parisi, ya que ni siquiera tenía el respaldo formal de su bancada.

Además, corría el serio riesgo de ser una mera petición simbólica, ya que el criterio jurídico que había adoptado el Congreso, hasta ahora, desde la administración del expresidente Gabriel Boric, es que los festivos son materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, ya que generan efectos económicos, en las remuneraciones y en los ingresos fiscales.

Sorpresivamente, el escenario comenzó a variar y el Ejecutivo se enredó en las vocerías.

De hecho, los diputados UDI están divididos e inevitablemente tendrán que adoptar la libertad de acción, ya que al menos un tercio, incluso la mitad, de la bancada apoyaría el feriado. También habría dudas en RN y en otras bancadas de derecha.

En una muestra de la incomodidad que generaba el tema, la mesa de la Cámara, que preside el diputado Jorge Alessandri (UDI), aplazó el informe para dar cuenta del proyecto, presentado por Parisi el miércoles de la semana pasada, a pesar de que la opinión jurídica más asentada es que estas mociones son inconstitucionales. No obstante, hay visiones jurídicas en sentido contrario.

La demora en informar su admisibilidad obedecía a una pausa preventiva que adoptó la mesa a la espera de que La Moneda zanjara si dará patrocinio o no.

Consultado por su postura, el timonel de la Cámara aseguró “a todos nos gustaría celebrar las Fiestas Patrias con más días, pero todos entendemos que la situación económica y de desempleo en Chile requiere más días hábiles y no más feriados”.

Señales del gobierno

Si bien el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), cerró originalmente la puerta, ciertas declaraciones de autoridades confundieron a los parlamentarios.

Uno de los problemas, además del apoyo popular y del respaldo de la oposición, es que hay grupos dentro del propio oficialismo y el gobierno que no ven negativamente la idea, dependiendo del sector económico con que se mire.

Tradicionalmente en estas fechas, el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio, en general, ven una oportunidad de incrementar sus ventas.

Aunque el ministro Quiroz siempre transmitió en privado su oposición a la idea, públicamente el lunes dejó un margen de suspenso. “Siempre hay que verle los otros ángulos”, afirmó.

“Tenemos distintas aprensiones al respecto, así que la verdad es que por ahora lo estamos observando, pero no lo estamos patrocinando”, añadió el jefe económico el lunes.

Aunque las palabras del titular de Hacienda parecían sorpresivas, de hecho, alimentaron las esperanzas de la diputada Parisi, en el oficialismo explicaban que simplemente Quiroz no quiso darle un portazo a la legisladora, hermana del fundador del PDG, Franco Parisi, con quienes pretende mantener una relación cordial en el plano legislativo.

No obstante, este martes en Radio Infinita, el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, alargó el suspenso. “Lo hemos dicho: lo vamos a evaluar... Hay gente que decide salir, es bueno para el turismo, pero hay muchos comercios que están cerrados. Precisamente esa es la conversación que estamos teniendo, cuál es la mejor decisión... En el corto plazo vamos a dar el resultado”.

Paradojalmente, casi a la misma hora, el ministro Alvarado, en su calidad de portavoz de La Moneda, volvió a señalar que no apoyarían la medida.

“El Congreso hace bastante tiempo definió de manera consensuada entre todas las fuerzas políticas en cómo abordar estos feriados del mes de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional... Está total y absolutamente incluido en esa ley y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia”, planteó Alvarado.

Consultado directamente sobre si, finalmente, habrá un feriado adicional el jueves 17 de septiembre, el secretario de Estado fue categórico: “Yo pienso que no”.

Pese a ello, Zandra Parisi, afirmó que su proyecto -al que se sumó otra moción de los diputados PDG, Patricio Briones y Javier Olivares- cuenta con apoyo transversal. “El gobierno ha tenido varias posturas, pero lo mejor es que esa postura ha ido creciendo y se ha mostrado además una postura muy positiva. No se cierran las puertas”, expresó la legisladora, que a pesar del portazo del gobierno y la eventual declaración de inadmisibilidad del presidente de la Cámara, puede pedir que se revierta esa calificación para que su proyecto inicie su tramitación.