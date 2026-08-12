El plan septiembre de la derecha: partidos preparan 4° aniversario del Rechazo y abren debate sobre el 11-S

El jueves de la semana pasada, por cerca de 45 minutos, dirigentes de los distintos partidos del oficialismo (y del Partido Nacional Libertario) se conectaron a una reunión telemática con un objetivo: abordar los preparativos para la conmemoración del cuarto aniversario del plebiscito constitucional en que se impuso la opción “Rechazo”, que fue respaldada por todas las colectividades del sector.

Entre quienes se conectaron estuvieron la secretaria general de Renovación Nacional, Katherina Martorell; la secretaria general de Evópoli, Macarena Cornejo; la prosecretaria del Partido Nacional Libertario, Karina Sapunar; el prosecretario de la UDI, Felipe Valdovinos, y Dan Garcés (Partido Republicano). Algunos de los presentes comentan que estuvieron convocados dirigentes de Amarillos por Chile, colectividad disuelta este año y nacida durante el proceso constituyente. Sin embargo, no se conectaron.

Aunque el plan no está cerrado, lo que ellos han conversado es que se podría recordar el hito en la sede de Santiago del Congreso Nacional, el lugar donde se desarrolló el primer proceso constituyente. Otra opción es desarrollar una actividad en Plaza Baquedano, el epicentro de las manifestaciones que derivaron en el proceso constituyente.

En cualquier caso, comentan algunos de los participantes de la reunión, es que la actividad tenga un carácter ciudadano y que se desarrolle en un lugar simbólico y relativo al proceso constituyente que culminó con el triunfo del Rechazo.

Se trata de una fecha de importancia simbólica para el actual oficialismo, puesto que en la alianza de gobierno se defiende la idea de que el 62% que estuvo por el Rechazo es también el que, en parte, se inclina por respaldar el gobierno de José Antonio Kast.

Una idea comentada en la reunión fue reconocer a los exconvencionales constituyentes que representaron a la derecha en el proceso (fueron 37, dentro de los 155 escaños que tenía el órgano), así como a los de centroizquierda que estuvieron por el Rechazo, como Fuad Chahin y Felipe Harboe.

Hoy varios de los exconvencionales del sector están en la primera línea política. Sin ir más lejos, el ministro de Seguridad, Martín Arrau (Partido Republicano), fue convencional. También lo fueron los actuales diputados de la UDI Constanza Hube, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, además del diputado libertario Álvaro Jofré.

Bernardo Fontaine, por su parte, hoy es presidente del directorio de Codelco. Katerine Montealegre (UDI) es directora de la División de Organizaciones Sociales, Ruth Hurtado (republicana) se desempeña como jefa del Departamento de Gestión Ciudadana de la Presidencia; y Carol Bown (UDI) es la alcaldesa de San Miguel.

En paralelo, otra de las fechas que miran con atención en el oficialismo es el próximo 11 de septiembre, día en el que se conmemoran 53 años del golpe de Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende. Aunque en los partidos afirman que los preparativos aún no han sido tema, a justo un mes del hito ya se abrió la discusión sobre si La Moneda debería o no organizar un acto para recordarlo.

En el sector recuerdan que, durante la campaña presidencial, la fecha fue un tema incómodo para el Mandatario debido a su cercanía con figuras ligadas a la dictadura, lo que había sido un flanco en sus anteriores candidaturas. En ese contexto, en los últimos comicios Kast evitó pronunciarse al respecto. “Nuestra prioridad es mirar hacia adelante”, afirmó en varias ocasiones.

En contraste, en años anteriores el actual Mandatario celebró la fecha. “El 11 de septiembre de 1973, Chile escogió la libertad. El país que tenemos hoy es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra”, publicó en X en 2022.

Con Kast ya instalado en La Moneda en el oficialismo varios ponen en duda que se haga algo en especial por la fecha.

En entrevista con La Tercera, el senador Ignacio Urrutia (Partido Republicano) aseguró que Kast “es Presidente de la República y, por lo tanto, de todos los chilenos. Yo creo que lo que él debe hacer es un acto que ojalá convoque. Yo haría una misa y no más allá de eso. El recuerdo, digamos, de la gente que murió en eso, pero no más allá de eso. Ahora, lo que sí sería una señal espectacular, es que el día 11 empiece con los primeros indultos a uniformados”.

Ese llamado no es compartido por todo el oficialismo. “El indulto se trata de una atribución exclusiva del Presidente, no corresponde que se pretenda pautearlo ni imponerles plazos o un determinado número de beneficiarios. Será el Presidente quien determine cuándo, cómo y respecto a cuántas personas corresponde ejercerlo”, respondió el subjefe de bancada de los diputados UDI, Sergio Bobadilla.

Valparaiso, 2 de diciembre 2024 Punto de prensa del diputado Sergio Bobadilla Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Una misa en La Moneda durante el 11 de septiembre es algo que se ha realizado en gobiernos anteriores. De hecho, Kast asistió a una de ellas en 2017, cuando era candidato presidencial y gobernaba Michelle Bachelet.

La idea de una misa durante ese día también es algo que se evalúa en el Partido Nacional Libertario, que no es parte del oficialismo. Desde la colectividad que encabeza Johannes Kaiser adelantan que no pretenden hacer algo “llamativo” esa fecha.

En Chile Vamos algunos miran con más distancia organizar una conmemoración. Por ejemplo, la diputada de la UDI Constanza Hube aseguró que hoy son otras la prioridades para la ciudadanía. “El gobierno y todos quienes hacemos política debiéramos estar en el mismo pie en esto: con una mirada de futuro. Tenemos problemas serios y urgentes —seguridad, empleo— que le importan a la gente todos los días. No tiene sentido gastar energía en elementos que solo generan división, cuando ese tiempo debiera estar puesto en resolver lo que realmente le importa a la gente”, planteó.

Foto: Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

El senador Matías Walker (independiente que integra la bancada de Evópoli), en tanto, indicó que una eventual conmemoración debería tener “por sobre todo respeto a las víctimas. Solo tendría sentido si el acto reivindica el valor universal de los derechos humanos y el valor intrínseco de la democracia”.