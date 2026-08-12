SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las Guerreras Rojas caen ante Turquía y se despiden de la opción del título del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

    Con la derrota ante el enorme favorito equipo euroasiático, las chilenas terminaron quintas en el Grupo A e inician la recta final del torneo ante Brasil, que terminaron últimas en la llave C.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Las Guerreras Rojas cayeron en tres sets ante Turquía. FOTO: Pamela Bravo.

    Son las 18:30 y en la cancha están las 14 jugadoras chilenas estirando piernas antes de la confrontación de esta noche frente a Turquía. Hay risas, bromas, se percibe un evidente aire de tranquilidad. “Que no se entienda por relajo”, dice un integrante del equipo ante la evidencia de la alegría. El contundente triunfo ante Egipto en la jornada del lunes es el motivo del momento mágico. La presión de ganar por primera vez ya no era tema, pero ahora fuera de la lucha por el título.

    El Mundial de Vóleibol Piso Femenino Sub 17 Chile 2026 llegó a la mitad de su camino, con el cierre de la fase de grupos. Y antes de avanzar esa etapa, las chilenas se prometieron regalar un nuevo esfuerzo ante la nueva potencia que se les puso delante. En la previa el equipo revisó las grabaciones y sacó una conclusión: son extraordinarias. Realidad insoslayable.

    El Centro de Deportes Colectivos (CECO), en el Parque Estadio Nacional, luce lleno, una vez más. El ambiente tipo fútbol lo regala la “Marea Roja”, que con los bombos aleona desde horas antes del enfrentamiento. Las familias de las “guerreras” están a un lado y muestran pancartas en apoyo de sus pequeñas hijas, hermanas, primas, nietas…

    La victoria de Tailandia por 3-0 hizo que Chile ingresara a jugar ya sabiendo algo clave: pasara lo que pasara, el quinto lugar en el Grupo A era un hecho. Con esto, se agregaba un presagio que esperaba hacerse realidad en el Centro de Contacto: el rival sería Brasil, país que iba increíblemente último en la llave C y que se medía contra Japón, gran favorito de la confrontación.

    Poder otomano

    Las euroasiáticas mostraron todas sus fortalezas. Lo hicieron con una defensa y ofensiva notable, que mantuvieron siempre a raya al quinteto nacional. Fue un 25-16 abrumador, que no dio pie a mayores análisis.

    La segunda manga no fue distinta; por el contrario. Las turcas aumentaron el nivel y pasaron por arriba, esta vez con un 25-15. Era hora de guardar fuerzas. El coach Raúl Pereyra, consciente de la superioridad otomana y al desafío del día siguiente, optó por reservar fuerzas. El entrenador decidió agitar su banca y ordenar cambios. La batalla no era para hoy, era para este miércoles. El set de cierre concluyó con un 25-13.

    El próximo partido de la selección se jugará este miércoles a las 14:00 horas, en el CECO. Tras haber disputado todos sus encuentros previos a las 20:00, el equipo enfrenta ahora el desafío de adaptar su rutina y ritmo de juego a un horario mucho más temprano. Pero, ya se sabe, hay otros ánimos para afrontar este nuevo desafío. Y esa mayor confianza, confían, puede entregar sus réditos.

    De esta forma, las locales lucharán por tener el mejor puesto posible entre las decimoséptima y vigesimocuarta ubicación. El jueves será la jornada de descanso y el viernes se trasladará a San Felipe, que junto a Los Andes son las otras sedes de este torneo mundial.

    Más sobre:VóleibolGuerreras RojasSelección Femenina Sub 17 de VóleibolRaúl Pereyra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

    Gobierno en alerta ante fuertes lluvias anunciadas para esta noche en el norte: suspenden clases en Atacama y zonas de Antofagasta

    Ian Watt: “La cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad”

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    Lo más leído

    1.
    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    2.
    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    3.
    El papelón de Piero Maza en el duelo entre Boca Juniors y Recoleta por la Copa Sudamericana

    El papelón de Piero Maza en el duelo entre Boca Juniors y Recoleta por la Copa Sudamericana

    4.
    Zampedri saca agua del desierto: la UC rescata un inesperado empate con Estudiantes y llega vivo al Claro Arena

    Zampedri saca agua del desierto: la UC rescata un inesperado empate con Estudiantes y llega vivo al Claro Arena

    5.
    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    6.
    “Donde estés parando, me pasas la ubicación y te pasamos a buscar”: la cálida bienvenida a Vozinha del camarín de Colo Colo

    “Donde estés parando, me pasas la ubicación y te pasamos a buscar”: la cálida bienvenida a Vozinha del camarín de Colo Colo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado
    Chile

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral
    Negocios

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    CBRE: inversión inmobiliaria alcanza su mayor optimismo para este 2026

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región
    Tendencias

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”
    El Deportivo

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”

    Zampedri saca agua del desierto: la UC rescata un inesperado empate con Estudiantes y llega vivo al Claro Arena

    Un rebote y el balón se clavó en el ángulo: el gol con que Fernando Zampedri le da vida a la UC ante Estudiantes

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada
    Cultura y entretención

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos
    Mundo

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    Pedro Ultreras, periodista y cineasta autor del documental La Bestia: “México siempre ha sido territorio minado para los migrantes”

    Justicia brasileña rechaza secreto total en causa contra chileno por insultos racistas y limita reserva a antecedentes sobre su salud mental

    Hablemos de amor: mi primer amor
    Paula

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas