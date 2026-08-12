Las Guerreras Rojas caen ante Turquía y se despiden de la opción del título del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

Son las 18:30 y en la cancha están las 14 jugadoras chilenas estirando piernas antes de la confrontación de esta noche frente a Turquía. Hay risas, bromas, se percibe un evidente aire de tranquilidad. “Que no se entienda por relajo”, dice un integrante del equipo ante la evidencia de la alegría. El contundente triunfo ante Egipto en la jornada del lunes es el motivo del momento mágico. La presión de ganar por primera vez ya no era tema, pero ahora fuera de la lucha por el título.

El Mundial de Vóleibol Piso Femenino Sub 17 Chile 2026 llegó a la mitad de su camino, con el cierre de la fase de grupos. Y antes de avanzar esa etapa, las chilenas se prometieron regalar un nuevo esfuerzo ante la nueva potencia que se les puso delante. En la previa el equipo revisó las grabaciones y sacó una conclusión: son extraordinarias. Realidad insoslayable.

El Centro de Deportes Colectivos (CECO), en el Parque Estadio Nacional, luce lleno, una vez más. El ambiente tipo fútbol lo regala la “Marea Roja”, que con los bombos aleona desde horas antes del enfrentamiento. Las familias de las “guerreras” están a un lado y muestran pancartas en apoyo de sus pequeñas hijas, hermanas, primas, nietas…

La victoria de Tailandia por 3-0 hizo que Chile ingresara a jugar ya sabiendo algo clave: pasara lo que pasara, el quinto lugar en el Grupo A era un hecho. Con esto, se agregaba un presagio que esperaba hacerse realidad en el Centro de Contacto: el rival sería Brasil, país que iba increíblemente último en la llave C y que se medía contra Japón, gran favorito de la confrontación.

Poder otomano

Las euroasiáticas mostraron todas sus fortalezas. Lo hicieron con una defensa y ofensiva notable, que mantuvieron siempre a raya al quinteto nacional. Fue un 25-16 abrumador, que no dio pie a mayores análisis.

La segunda manga no fue distinta; por el contrario. Las turcas aumentaron el nivel y pasaron por arriba, esta vez con un 25-15. Era hora de guardar fuerzas. El coach Raúl Pereyra, consciente de la superioridad otomana y al desafío del día siguiente, optó por reservar fuerzas. El entrenador decidió agitar su banca y ordenar cambios. La batalla no era para hoy, era para este miércoles. El set de cierre concluyó con un 25-13.

El próximo partido de la selección se jugará este miércoles a las 14:00 horas, en el CECO. Tras haber disputado todos sus encuentros previos a las 20:00, el equipo enfrenta ahora el desafío de adaptar su rutina y ritmo de juego a un horario mucho más temprano. Pero, ya se sabe, hay otros ánimos para afrontar este nuevo desafío. Y esa mayor confianza, confían, puede entregar sus réditos.

De esta forma, las locales lucharán por tener el mejor puesto posible entre las decimoséptima y vigesimocuarta ubicación. El jueves será la jornada de descanso y el viernes se trasladará a San Felipe, que junto a Los Andes son las otras sedes de este torneo mundial.