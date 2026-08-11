SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Congreso despacha proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    Este martes, al ser discutida en la Sala del Senado, se dio cuenta de que se retiraron las solicitudes de votación en particular, además de no presentar indicaciones, por lo que el proyecto fue aprobado.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, MARÍA JESÚS WULF. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE APOYO Y CUIDADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.805, conocida como ley “Chile Cuida” y que reconoce oficialmente el derecho humano al cuidado en su triple dimensión (a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado) y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) como un pilar de la protección social en Chile.

    La iniciativa, previamente analizada por la comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, fue aprobada en general por el Senado. Este martes, al ser discutida en Sala, se dio cuenta de que se retiraron las solicitudes de votación en particular, además de no presentar indicaciones, por lo que el proyecto, que contó con 23 votos a favor y una abstención, fue totalmente despachado por el Congreso.

    Ahora, si no existen reparos ni requerimientos ante el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo promulgará la ley y luego será publicada en el Diario Oficial para su entrada en vigencia.

    El proyecto de ley, impulsado por el gobierno, busca facilitar y agilizar la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC).

    Sus principales cambios son: extender de 6 a 12 meses el plazo para dictar los reglamentos necesarios para poner en marcha el sistema; trasladar la Secretaría de Apoyos y Cuidados desde la Subsecretaría de Evaluación Social a la Subsecretaría de Servicios Sociales; y flexibilizar los requisitos para que programas y prestaciones estatales puedan incorporarse al SNAC.

    Intervención del Ejecutivo

    La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, defendió ante el Senado las modificaciones a la ley, señalando que los cambios buscan facilitar y ordenar su implementación sin alterar sus objetivos ni principios.

    Uno de los principales ajustes contempla el traslado de la Secretaría de Apoyos y Cuidados desde la Subsecretaría de Evaluación Social a la Subsecretaría de Servicios Sociales. Según explicó la ministra, la modificación busca “una mejor articulación entre lo que es la conducción estratégica y la implementación cotidiana del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados”, permitiendo una gestión más integrada de las prestaciones y programas.

    Otro de los cambios relevantes es la extensión de seis a 12 meses del plazo para dictar los reglamentos del sistema. La secretaria de Estado señaló que actualmente existen 10 reglamentos en proceso de elaboración, los que requieren coordinación entre distintos ministerios, participación ciudadana y consideración de las realidades regionales. “La ampliación de este plazo busca asegurar que estos reglamentos cuenten con el nivel de coordinación, participación y solidez técnica que esta institucionalidad requiere”, sostuvo.

    La ministra recalcó que las modificaciones no cambian el espíritu ni los objetivos de la ley, sino que buscan remover obstáculos detectados durante el proceso de implementación.

    “Lo que buscan es fortalecer la implementación, dotarla de mejores herramientas de gestión y asegurar que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados pueda desplegarse de manera efectiva en beneficio de quienes más lo necesitan”, afirmó.

    Más sobre:SenadoSistema Nacional de Apoyos y CuidadosGobiernoDespacho

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

    Gobierno en alerta ante fuertes lluvias anunciadas para esta noche en el norte: suspenden clases en Atacama y zonas de Antofagasta

    Ian Watt: “La cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad”

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    Lo más leído

    1.
    Ignacio Urrutia (REP): “Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar uniformados”

    Ignacio Urrutia (REP): “Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar uniformados”

    2.
    Megarreforma: Kast impugna ante el TC norma que obliga a reconectar servicios básicos en zonas afectadas por incendios

    Megarreforma: Kast impugna ante el TC norma que obliga a reconectar servicios básicos en zonas afectadas por incendios

    3.
    Ian Watt: “La cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad”

    Ian Watt: “La cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad”

    4.
    El plan septiembre de la derecha: partidos preparan 4° aniversario del Rechazo y abren debate sobre el 11-S

    El plan septiembre de la derecha: partidos preparan 4° aniversario del Rechazo y abren debate sobre el 11-S

    5.
    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    6.
    Jackson se suma a críticas a Kast: “Que no pueda reconocerle logros al gobierno del presidente Boric, es bastante preocupante”

    Jackson se suma a críticas a Kast: “Que no pueda reconocerle logros al gobierno del presidente Boric, es bastante preocupante”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado
    Chile

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral
    Negocios

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    CBRE: inversión inmobiliaria alcanza su mayor optimismo para este 2026

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región
    Tendencias

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”
    El Deportivo

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”

    Zampedri saca agua del desierto: la UC rescata un inesperado empate con Estudiantes y llega vivo al Claro Arena

    Un rebote y el balón se clavó en el ángulo: el gol con que Fernando Zampedri le da vida a la UC ante Estudiantes

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada
    Cultura y entretención

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos
    Mundo

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    Pedro Ultreras, periodista y cineasta autor del documental La Bestia: “México siempre ha sido territorio minado para los migrantes”

    Justicia brasileña rechaza secreto total en causa contra chileno por insultos racistas y limita reserva a antecedentes sobre su salud mental

    Hablemos de amor: mi primer amor
    Paula

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas