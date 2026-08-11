Congreso despacha proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

El Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.805, conocida como ley “Chile Cuida” y que reconoce oficialmente el derecho humano al cuidado en su triple dimensión (a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado) y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) como un pilar de la protección social en Chile.

La iniciativa, previamente analizada por la comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, fue aprobada en general por el Senado. Este martes, al ser discutida en Sala, se dio cuenta de que se retiraron las solicitudes de votación en particular, además de no presentar indicaciones, por lo que el proyecto, que contó con 23 votos a favor y una abstención, fue totalmente despachado por el Congreso.

Ahora, si no existen reparos ni requerimientos ante el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo promulgará la ley y luego será publicada en el Diario Oficial para su entrada en vigencia.

El proyecto de ley, impulsado por el gobierno, busca facilitar y agilizar la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC).

Sus principales cambios son: extender de 6 a 12 meses el plazo para dictar los reglamentos necesarios para poner en marcha el sistema; trasladar la Secretaría de Apoyos y Cuidados desde la Subsecretaría de Evaluación Social a la Subsecretaría de Servicios Sociales; y flexibilizar los requisitos para que programas y prestaciones estatales puedan incorporarse al SNAC.

Intervención del Ejecutivo

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, defendió ante el Senado las modificaciones a la ley, señalando que los cambios buscan facilitar y ordenar su implementación sin alterar sus objetivos ni principios.

Uno de los principales ajustes contempla el traslado de la Secretaría de Apoyos y Cuidados desde la Subsecretaría de Evaluación Social a la Subsecretaría de Servicios Sociales. Según explicó la ministra, la modificación busca “una mejor articulación entre lo que es la conducción estratégica y la implementación cotidiana del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados”, permitiendo una gestión más integrada de las prestaciones y programas.

Otro de los cambios relevantes es la extensión de seis a 12 meses del plazo para dictar los reglamentos del sistema. La secretaria de Estado señaló que actualmente existen 10 reglamentos en proceso de elaboración, los que requieren coordinación entre distintos ministerios, participación ciudadana y consideración de las realidades regionales. “La ampliación de este plazo busca asegurar que estos reglamentos cuenten con el nivel de coordinación, participación y solidez técnica que esta institucionalidad requiere”, sostuvo.

La ministra recalcó que las modificaciones no cambian el espíritu ni los objetivos de la ley, sino que buscan remover obstáculos detectados durante el proceso de implementación.

“Lo que buscan es fortalecer la implementación, dotarla de mejores herramientas de gestión y asegurar que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados pueda desplegarse de manera efectiva en beneficio de quienes más lo necesitan”, afirmó.