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    Los Tres sorprenden en el Metro y anuncian show aniversario de su MTV Unplugged en Movistar Arena

    La banda chilena anuncia la celebración de los 30 años del primer Unplugged chileno, con un show en el recinto del Parque O'Higgins, agendado para el 14 de noviembre. El hito se introdujo con una presentación sorpresa de la banda en la estación Baquedano del Metro de Santiago donde interpretaron clásicos como Hojas de Te y un segmento acústico.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    Con una animada presentación sorpresa en la estación Baquedano de la L1 del Metro de Santiago, Los Tres anunciaron la celebración de los 30 años de su MTV Unplugged.

    Ante los aplausos de los pasajeros y curiosos que llegaron al lugar, los músicos se presentaron este martes 23 en la explanada de la estación que conecta las líneas 1 y 5 del ferrocarril subterráneo.

    Puntuales, Henríquez, Lindl, Parra y Molina aparecieron en el escenario montado en el lugar. Arrancaron con Gato x Liebre, uno de los cortes rockeros de su repertorio, incluyendo el habitual diálogo de solos de guitarra entre Álvaro Henríquez y Angel Parra. Siguieron con La Torre de Babel y Hojas de Té, con el habitual sonido crudo que ha trabajado el grupo desde su regreso con la alineación clásica.

    El evento marcó el anuncio del concierto, a realizarse el próximo 14 de noviembre en el Movistar Arena, con un espectáculo inspirado en el histórico álbum desenchufado, el primero que grabó un proyecto chileno, el 14 de septiembre de 1995 en Miami.

    Un show que resultó memorable, por ser completamente desenchufado, presentar una nueva canción (Traje desastre) y sumar la sección de cuecas -a la que originalmente iban a invitar a Roberto Parra- que terminó volviéndose un clásico en el repertorio de la banda. Fue además el momento de mayor popularidad del grupo.

    Por ello es que en las entrañas del Metro, el grupo también desplegó un set acústico, como un anticipo de lo que se verá en noviembre. Así pasaron temas como Un Amor Violento, He Barrido el Sol, con Ángel Parra haciendo gala de su conocido virtuosismo como intérprete, el que fue premiado con el aplauso del público.

    Siguieron con el foxtrot Quién es la que viene allí, un clásico de su repertorio y ligada a la historia del Unplugged, también con momentos de solo para Parra, Lindl y Molina, quienes echaron mano a su bagaje como músicos de jazz. Por cierto, coreada a rabiar por la gente en el lugar. Para el cierre, INRI, uno de los nuevos temas que el grupo publicó este año en su disco XCLNT, y se ha instalado como un nuevo hit.

    En los últimos años, Los Tres han sumado presentaciones en el Movistar; ahí realizaron su Revuelta, el regreso de la formación histórica. También celebraron allí los 30 años de La Espada & La Pared, uno de los ineludibles de su discografía.

    La venta general de entradas para el concierto en celebración del MTV Unplugged, comenzará el próximo jueves 25 de junio, a las 10:00 horas, exclusivamente por el sistema Puntoticket. Quienes aseguren primero sus boletos tendrán 20% de descuento con cualquier medio de pago, válido por 24 horas, o hasta agotar stock.

    Lee también:

    Más sobre:Los TresMTV UnpluggedConciertosMovistar ArenaMetro de SantiagoBaquedanoÁlvaro HenríquezTitae LindlPancho MolinaÁngel ParraMúsicaMúsica Culto

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