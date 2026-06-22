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    Culto

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon

    La serie de HBO inició su tercera temporada con un electrizante capítulo en que hubo batallas por mar y aire, incesto y varias muertes. Aquí, con declaraciones de su elenco a Culto, revisamos la trastienda de uno de los episodios más elogiados de la producción. Ojo: esta nota contiene spoilers.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon

    La serie House of the dragon volvió con batallas, dragones, incesto y mucho, mucho drama. Y, quizá lo más importante, se aseguró de hacer olvidar el sabor amargo que dejó el final del segundo ciclo, que terminó justo cuando todo se estaba poniendo mejor (ojo: spoilers a continuación).

    Titulado Sal y mar, fuego y sangre –y ya disponible en la plataforma HBO Max–, el primer capítulo de la tercera temporada retomó la acción justo después de ese desenlace. Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) confía en la palabra de Alicent (Olivia Cooke) y planea un aterrizaje en Desembarco del Rey montando su dragón y acompañada de las otras criaturas que posee su bando. La líder de los Negros ignora que ese plan cojea: Aegon (Tom Glynn-Carney), el magullado rey, desapareció de la Fortaleza Roja en compañía de Larys Strong (Matthew Needham) y se desconoce su paradero.

    Fotos: HBO

    El episodio presento la esperada Batalla del Gaznate, la feroz pelea marítima y aérea suscitada por la ofensiva de Tyland Lannister (Jefferson Hall) y Sharako Lohar (Abigail Thorn) contra la flota liderada por Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Un ataque donde prevalece el rencor que le guarda Lohar a Corlys y se producen múltiples bajas en ambos grupos.

    En entrevista con Culto, Toussaint estima que la realización de esa sola secuencia les tomó entre tres y dos meses de trabajo. Construyeron dos barcos y teníamos dos tanques de agua, uno seco y otro mojado. Y lo que hicieron fue primero meter un barco en el tanque seco y filmar eso. Luego tuvieron que sacar ese barco, meter el otro y filmar todo lo que ocurría en el barco de Lohar. Y debes tener en cuenta que antes estuvimos coreografiando las peleas durante al menos un mes o más”, detalla.

    Abubakar Salim, quien encarna a Alyn en la ficción, recuerda que la faena se dividió entre el antes y el después de que Lohar se estrelle contra la embarcación de Corlys. “Fue una secuencia pesada y hubo muchos movimientos de diferentes escenarios y muchos lugares diferentes. Así que sí, fue una secuencia poderosa”, enfatiza.

    Al momento de esta entrevista, ninguno de los dos actores ha visto el capítulo terminado. “No sé si son 15 o 20 minutos de tiempo en pantalla, pero se invirtió muchísimo trabajo. Y por lo que me han dicho, deberíamos estar muy orgullosos de nosotros mismos”, indica Toussaint.

    La Batalla del Gaznate también se desarrolla por los aires. Tras desobedecer a Rhaenyra –y encerrarla en sus aposentos contra su voluntad–, Jacaerys (Harry Collett) se dirige a la batalla en compañía de Baela (Bethany Antonia). En el lugar se sorprenden con la aparición de un dragón salvaje, una bestia conocida como “Sheepstealer” y que actúa intempestivamente.

    Rhaena, su misteriosa jinete, no puede controlar sus movimientos, por lo que Vermax y Moondancer se transforman en presas. Con mucho esfuerzo, ambos logran zafar de sus embestidas, pero asumiendo un altísimo costo: tras la muerte de su dragón producto de la intervención de los hombres de Lohar, Jace consigue salir a la superficie, sólo para quedar desprotegido ante el lanzamiento de múltiples flechas que acaban con su vida. De ese modo, Rhaenyra pierde a su hijo mayor, el segundo desde que comenzó la guerra civil.

    “Creo que demostró ser un verdadero líder al sacrificar su vida por su madre, para protegerla, pero aunque fue su decisión –y la había estado gestando desde hace mucho tiempo–, él sólo era un niño. Los niños hacen cosas estúpidas. No creo que jamás pensara que iba a morir. No es forma de morir”, declaró Harry Collett a The Hollywood Reporter.

    Theo Whiteman

    Lo cierto es que el deceso de ese personaje es un evento crucial en la historia. Según afirmó Ryan Condal –showrunner de la serie– al podcast oficial de House of the dragon, Rhaenyra cambia para siempre después del fallecimiento de su primogénito.

    “Creo que hay una Rhaenyra cuando Jace está vivo y otra después de que Jace muere”, expresó, junto con concluir: “No hay vuelta atrás”.

    El momento más incómodo

    La oferta de Alicent a Rhaenyra se sostenía en gran parte en una certeza: que Aemond volara con Vhagar rumbo a Harrenhal para desafiar a Daemon, dejando momentáneamente a Desembarco del Rey sin su rey regente y sin el dragón más grande del reino.

    En un momento del episodio Alicent intenta persuadir a su hijo para que abandone el lugar y arremeta en contra de su tío. De pronto, para su sorpresa, Aemond se le acerca y le da un beso, prometiéndole que en Harrenhal saldrá victorioso y montará un festín en su nombre. Una atónita Alicent no es capaz de contestarle nada.

    Ewan Mitchell reconoce a Culto que ese instante “es una de las cosas más inquietantes que he visto en la serie hasta ahora”.

    “La lentitud con la que transcurre (la escena) e incluso la reacción de Olivia es una lección magistral de: oh, qué incómodo. No sé adónde va a parar la relación entre Alicent y Aemond. Ni siquiera sé si sigue habiendo una relación”, expresa, admitiendo que el comportamiento de su personaje se explica debido a una dosis de complejo de Edipo y también a que “tiene una percepción muy distorsionada del amor”.

    House of the dragon estrenará un nuevo capítulo cada domingo en HBO y HBO Max, hasta el 9 de agosto.

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