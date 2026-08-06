Claro lidera la portabilidad numérica y Movistar tiene la mayor pérdida de clientes.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dio a conocer este jueves el informe de portabilidad numérica correspondiente al segundo trimestre de 2026. En dicho periodo se registraron 753.930 portaciones, de las cuales 742.719 correspondieron a números móviles (98,5%) y 11.211 a números de telefonía fija (1,5%).

“Si bien hay una leve disminución de solo 2% en comparación con 2025, el balance evidencia que el sistema sigue mostrando una demanda sostenida en la libertad de cambiar de compañía, especialmente en servicios móviles, reflejando un mercado competitivo y personas que buscan mejores condiciones comerciales y de servicio”, señaló la Subtel.

En el desglose por compañía Claro lideró las portaciones del segundo trimestre con un saldo neto positivo de 70.106, seguida de Mundo con 5.998 y WOM con 1.602.

Como contrapartida, las mayores salidas netas las tuvo Movistar con 53.438 seguida de Entel con 23.704 y Simple con 654.

Cifras desde la creación del sistema

En el acumulado al 30 de junio de 2026 y desde el inicio del sistema, se totalizan 44.096.038 portaciones, de las cuales 42.255.681 corresponden a números móviles (95,8%) y 1.840.357 a números fijos (4,2%).

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, destacó que “la portabilidad numérica sigue siendo una herramienta ampliamente utilizada por los usuarios de telecomunicaciones, ya que fomenta la competencia en el mercado y les entrega la libertad de elegir y cambiar de compañía cuando estiman que otra alternativa se ajusta mejor a sus necesidades”.

Agregó que si bien aún existe uso de la telefonía fija, casi la totalidad de las portaciones se concentra hoy en los servicios móviles, que se han convertido en la principal puerta de entrada a un ecosistema digital cada vez más avanzado, con redes 5G que habilitan nuevas capacidades.