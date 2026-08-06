SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Claro lidera la portabilidad numérica y Movistar tiene la mayor pérdida de clientes

    La Subtel informó que en el segundo trimestre se registraron 753.930 portaciones, de las cuales 742.719 correspondieron a números móviles (98,5%).

    Por 
    Patricia San Juan
    Claro lidera la portabilidad numérica y Movistar tiene la mayor pérdida de clientes.

    La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dio a conocer este jueves el informe de portabilidad numérica correspondiente al segundo trimestre de 2026. En dicho periodo se registraron 753.930 portaciones, de las cuales 742.719 correspondieron a números móviles (98,5%) y 11.211 a números de telefonía fija (1,5%).

    “Si bien hay una leve disminución de solo 2% en comparación con 2025, el balance evidencia que el sistema sigue mostrando una demanda sostenida en la libertad de cambiar de compañía, especialmente en servicios móviles, reflejando un mercado competitivo y personas que buscan mejores condiciones comerciales y de servicio”, señaló la Subtel.

    En el desglose por compañía Claro lideró las portaciones del segundo trimestre con un saldo neto positivo de 70.106, seguida de Mundo con 5.998 y WOM con 1.602.

    Como contrapartida, las mayores salidas netas las tuvo Movistar con 53.438 seguida de Entel con 23.704 y Simple con 654.

    Cifras desde la creación del sistema

    En el acumulado al 30 de junio de 2026 y desde el inicio del sistema, se totalizan 44.096.038 portaciones, de las cuales 42.255.681 corresponden a números móviles (95,8%) y 1.840.357 a números fijos (4,2%).

    La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, destacó que “la portabilidad numérica sigue siendo una herramienta ampliamente utilizada por los usuarios de telecomunicaciones, ya que fomenta la competencia en el mercado y les entrega la libertad de elegir y cambiar de compañía cuando estiman que otra alternativa se ajusta mejor a sus necesidades”.

    Agregó que si bien aún existe uso de la telefonía fija, casi la totalidad de las portaciones se concentra hoy en los servicios móviles, que se han convertido en la principal puerta de entrada a un ecosistema digital cada vez más avanzado, con redes 5G que habilitan nuevas capacidades.

    Más sobre:SubtelPortabilidad numéricaClaroMovistar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Lo más leído

    1.
    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    2.
    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    3.
    Nuevos pensionados en el primer semestre marcan récord desde 2022 y ya alcanzan casi el doble que hace una década

    Nuevos pensionados en el primer semestre marcan récord desde 2022 y ya alcanzan casi el doble que hace una década

    4.
    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    5.
    El precio del petróleo es una montaña rusa y ahora registra fuerte salto por plan de Irán sobre Ormuz

    El precio del petróleo es una montaña rusa y ahora registra fuerte salto por plan de Irán sobre Ormuz

    6.
    Laboratorio Chile anuncia que homólogo genérico de Ozempic costará menos de la mitad del precio

    Laboratorio Chile anuncia que homólogo genérico de Ozempic costará menos de la mitad del precio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”
    Chile

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
    El Deportivo

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix
    Tecnología

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo
    Mundo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Líbano e Israel concluyen “antes de lo previsto” otra jornada de diálogo por “acontecimientos en el terreno”

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela