Aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público: ¿Cuáles son los montos de 2026? Foto referencial de archivo

Avanzan las semanas del año y ya hay quienes se preguntan por los beneficios que se distribuirán durante el mes patrio, donde corresponde el pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias dirigido a trabajadores del sector público.

Se trata de un aporte monetario que se facilita para complementar los ingresos de septiembre y cuenta con dos tramos determinados por ley. Revisa a continuación los detalles de la próxima entrega.

Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público

El Aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público tiene un monto máximo de $91.682 .

Dicha cifra se encuentra determinada para entregar este año a quienes cuentan con remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.060.493.

En tanto, el valor es de $63.645 para empleados que cuentan con ingresos mayores a lo indicado anteriormente.

Así se encuentra estipulado en la Ley 21.806 del reajuste de remuneraciones para trabajadores del sector público.