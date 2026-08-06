Aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público: ¿Cuáles son los montos de 2026?
El beneficio se facilita para complementar los ingresos de septiembre y cuenta con dos tramos.
Avanzan las semanas del año y ya hay quienes se preguntan por los beneficios que se distribuirán durante el mes patrio, donde corresponde el pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias dirigido a trabajadores del sector público.
Se trata de un aporte monetario que se facilita para complementar los ingresos de septiembre y cuenta con dos tramos determinados por ley. Revisa a continuación los detalles de la próxima entrega.
Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público
El Aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público tiene un monto máximo de $91.682.
Dicha cifra se encuentra determinada para entregar este año a quienes cuentan con remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.060.493.
En tanto, el valor es de $63.645 para empleados que cuentan con ingresos mayores a lo indicado anteriormente.
Así se encuentra estipulado en la Ley 21.806 del reajuste de remuneraciones para trabajadores del sector público.
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