Quiroz presiona para mantener votación de megaproyecto a pesar de pausa propuesta por presidenta del Senado

Mientras el Senado debatía sobre la situación de los menores haitianos, que ingresaron bajo la figura de reunificación familiar, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se instaló en el cuarto piso -en la oficina para secretarios de Estado dentro de la corporación-, para sostener varias reuniones.

En la mañana había asistido a la Comisión de Hacienda para exponer sobre el proyecto de endeudamiento público y, luego de ello, tenía que hacer una larga espera, ya que recién a las 18 horas la sala de la Cámara Alta tenía previsto comenzar la discusión del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

El plan del gobierno, y en especial del ministro Quiroz, era lograr que esta semana los senadores votaran en el hemiciclo la idea de legislar de la iniciativa gubernamental.

No obstante, el planteamiento de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), para aplazar la votación en general, complicó el cronograma del Ejecutivo. “Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio”, dijo la legisladora por Antofagasta, señal que generó incomodidad e, incluso, malestar en el gobierno.

Núñez simplemente veía con preocupación que La Moneda tenía un piso demasiado ajustado de votos, que podía desmoronarse por cualquier imprevisto, como una enfermedad o un accidente. A ello se sumaba que el senador Alejandro Kusanovic (independiente) aún no comprometía claramente su apoyo. Por ello, su apuesta era abogar para que los ministros dieran una revisión seria a las propuestas que le habían hecho llegar el PS, la DC y el Frente Amplio con el fin de sumar algún respaldo adicional a la megarreforma.

El inconveniente era que ello desajustaba el estricto calendario que ha tratado de mantener Quiroz para que el Congreso despache esta ley a más tardar en los primeros días de agosto.

Por el contrario, si se acogía el planteamiento de la titular de la Cámara Alta, la idea de legislar quedaría postergada para el 7 de julio, ya que la próxima semana hay un receso por trabajo territorial de los parlamentarios.

El apuro del ministro de Hacienda, en todo caso, no tenía que ver con una obsesión legislativa, sino con la necesidad de cerrar lo antes posible esta discusión, ya que los cambios tributarios por lo general también son factores de incertidumbre económica que retrasan la reactivación.

Tras salir de la Comisión de Hacienda, Quiroz recogió el guante de Núñez y reiteró que el deseo del Ejecutivo es votar este miércoles el megaproyecto para no dilatar su tramitación. “La verdad es que siempre hemos planteado que el día tiene 24 horas, yo a veces trabajo 14 horas al día o 16 (horas), así que son muchas horas por delante, no hay necesidad de extender el plazo en semanas. Las semanas son las mismas, la urgencia es la misma, pero sí podemos trabajar fines de semana, tarde, mañana, noche, y tratar de llegar al máximo acuerdo... Siempre buscando un acuerdo más amplio, pero sin necesidad de retardar el proceso”, dijo.

Reuniones

En la tarde, mientras se debatía la situación de los menores haitianos, Quiroz convirtió la oficina del cuarto piso en su cuartel general para sostener reuniones con senadores.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), fue uno de los que pasaron por el lugar, ya que para el ministro era clave asegurar el apoyo de los legisladores gremialistas para que no accedieran a aplazar la votación del megaproyecto.

También se reunió con el senador Karim Bianchi (independiente), quien es uno de los votos que pretende lograr el Ejecutivo para darle una mayor base de apoyo a la iniciativa gubernamental.

La presidenta del Senado, por su parte, justificaba su apuesta en postergar la votación para sumar al menos tres votos más a los 26 apoyos con los que ya cuenta el gobierno para aprobar en general la megarreforma. Sus palabras apuntaban precisamente a Bianchi y a dos senadores PPD, Pedro Araya y Ricardo Celis, quienes han dado señales de apertura.

Si bien en el gobierno compartían el objetivo de hacer crecer la base de respaldos, sostenían que servía de poco aplazar la definición en la sala, ya que la verdadera negociación comenzará en la discusión en particular, en la que cada uno de los artículos de este proyecto misceláneo se discutirá punto por punto.

Votación en miércoles

El problema es que rápidamente el planteamiento metodológico de Núñez comenzó a ganar apoyos.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo que “es bueno que se abra un espacio de diálogo, de discusión y de revisión de las propuestas que se han ido realizando”; mientras que su par del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que si había disposición para postergar la votación para abrir espacio a un entendimiento, ellos no serían obstáculo.

No obstante, en la tarde Quiroz y otros representantes del Ejecutivo conversaron con Núñez, quien finalmente se allanó a someter a votación el texto, al constatar que los 26 votos estarán este miércoles.

Aunque la suma urgencia, que le había puesto La Moneda obligaba al Senado a votar a más tardar el jueves, por reglamento la palabra final siempre la tiene la presidenta de la corporación y, en segunda instancia, la reunión de comités que igualmente se reunirá este miércoles para zanjar este debate.

“Recién mañana (hoy), vamos a decidir si el proyecto se vota en general o queda para más adelante”, dijo Núñez, este martes, sin asegurar plenamente el día de votación. Ello tenía una explicación. Aunque su decisión sea votar este miércoles, igualmente se guardaba una salida de emergencia para postergar la votación en caso de una ausencia inesperada.

“La discusión está en si tenemos los votos, pero también obtener más”, dijo y agregó que “si los votos están, evidentemente la votación se va a producir mañana”.