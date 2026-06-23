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    Senador Araya (PPD): “Si la oposición sigue en esta línea, Franco Parisi va a ser el gran ganador estos cuatro años”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, insistió en la necesidad de dialogar con el gobierno por la megarreforma, aunque advirtió que la pelota está en la cancha del Ejecutivo y si, por ejemplo, "no garantizan cambios en los temas ambientales, yo lo voy a votar en contra".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    El Socialismo Democrático tiene que tener identidad y no puede ser vagón de cola del Frente Amplio y el Partido Comunista. Así el senador Pedro Araya (PPD) defiende su apertura a aprobar en general la megarreforma del gobierno para la reconstruccion -cuestión que le ha generado algunas críticas en la oposición-, sin embargo, advierte que “la pelota está en la cancha del gobierno”.

    En conversación con el programa Desde la Redaccción de La Tercera, el legislador PPD explicó que la centroizquierda tiene que manifestar apertura al diálogo, porque el gobierno tiene los votos para aprobar el plan de reconstrucción.

    El gobierno tiene los votos para aprobar la reforma, no necesita ni el Frente Amplio ni al Socialismo Democrático. Hoy día con los votos que tiene el Senado, aprueba”, expuso el legislador.

    No obstante, explicó que el peso está en las decisiones de La Moneda. “Si el Presidente (José Antonio) está hablando de estabilidad, una reforma de esta envergadura necesita apoyo transversal. Y todos sabemos que si esta reforma es aprobada solo con la derecha, va a tener corta vida, porque probablemente la próxima campaña presidencial va a ser objeto de la campaña y si gana un Presidente de centro izquierda, va probablemente a modificar o derogar todo lo que se aprobó en este periodo, y ningún inversionista en sus sano juicio va a querer invertir si sabe que a la vuelta de tres años se puede cambiar todo”, manifestó.

    En esa línea, dijo que “la pelota hoy día está en la cancha del gobierno, que el gobierno muestre sus cartas y diga ‘mire, esto estoy disponible a llegar, estas son las bases que vamos a tener en acuerdo’”.

    Sin embargo, también puso una voz de alerta: “Yo creo que la oposición en general pisó el palito y se concentró en el tema tributario y no se está hablando de los temas ambientales”.

    En esa dirección, aseguró que “lo que pasa es que si ellos (el gobierno) no garantizan cambios en los temas ambientales, yo lo voy a votar en contra (el proyecto), porque efectivamente no podemos abrir la puerta a un desmantelamiento de la institucionalidad ambiental si después no hay un compromiso del gobierno de mejorar lo que ellos están proponiendo”.

    Con todo, el senador explicó que este martes presentarían su propuesta al gobierno en materia de megarreforma e insistió en la necesidad de que todas las partes pongan esfuerzos para el diálogo.

    En esa línea, hizo una advertencia a su sector. “La gente está descontenta. Y por su parte, la gente también ve a la oposición que está enfrascada en peleas, no logra entender por qué se está peleando, no ve una unidad de oposición, no ve planteamientos, y también ve que la oposición no está haciendo la pega. Y al final del día, ¿quién empieza a capitalizar? Personas que son de carácter independiente, que pueden empezar a generar distintos movimientos que reflejen el malestar ciudadano".

    Ahí apuntó al líder del Partido de la Gente, Franco Parisi. “Si la oposición sigue en esta línea, (Parisi) va a ser el gran ganador de estos cuatro años”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónPedro ArayaMegarreforma

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