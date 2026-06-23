Senado se abre a postergar votación de megarreforma para alcanzar acuerdo con la oposición en medio de citas con el gobierno

Este lunes, los comités parlamentarios del Senado tuvieron una crucial reunión.

En el Congreso de Santiago, los bloques de la Cámara Alta zanjaron lo que será la agenda legislativa de esta semana, teniendo a la vista el proyecto de Reconstrucción Nacional, presentado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, como la iniciativa principal dentro de la tabla.

En ese sentido, los comités acordaron que este martes tendrán una sesión extraordinaria, de 18.00 a 20.00 horas, para iniciar la discusión de la megarreforma.

El miércoles, en sesión de 10.00 a 13.00 -horario poco habitual para las audiencias del pleno del Senado- continuarán el debate sobre el proyecto emblema de La Moneda.

A las 15.00 de esa jornada, sostendrán la segunda reunión de comités para decidir si votarán ese miércoles, puesto que desde las 16.00 a las 20.00 tendrán una tercera sesión en la que seguirán debatiendo sobre la iniciativa gubernamental.

Durante el lunes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ya había expresado apertura para extender el plazo de discusión. Esto, pese a la urgencia que tiene el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en sacar rápido la iniciativa.

“Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio”, señaló al respecto.

Esto, sin embargo, molestó al presidente del Partido Republicano, el también senador Arturo Squella.

“No veo que sea necesario. Me da la impresión de que hay un cronograma claro”, afirmó el timonel republicano.

“En lo inmediato todos sabemos a qué apunta este proyecto de ley, cuál es su orientación, cuál es la idea general, y me da la impresión de que todos los senadores, los 50 senadores, tienen muy claro qué es lo que tienen que votar”, justificó el senador por Valparaíso.

Oposición llega a La Moneda

La apertura de la timonel del Senado a postergar la votación de la megarreforma ocurrió justo en momentos en que la oposición inició la entrega de sus contrapropuestas a La Moneda. Este lunes en la mañana, la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, se contactó con su par del FA, Constanza Martínez.

Esto se hizo para coordinar una puesta en escena común entre socialistas y frenteamplistas, a sabiendas de que desde el Partido Comunista iban a impedir la concreción de una contrapropuesta común de toda la oposición, al negarse a la discusión respecto de rebajar los impuestos para las grandes empresas, con una compensación de por medio.

La idea del PS era ver si el FA estaría en la misma postura que el PC o aceptaría un acercamiento con el Ejecutivo.

Despejado ese punto, representantes de ambas tiendas llegaron juntos a La Moneda para reunirse con los ministros Quiroz y Claudio Alvarado (Interior-Segegob), a quienes les entregaron sus planteamientos.

Por el lado del PS, además de Vodanovic, estuvieron Juan Luis Castro, Daniella Cicardini, Alfonso de Urresti, Gastón Saavedra y Danisa Astudillo. Por el FA, en tanto, acudieron Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez.

Los parlamentarios fueron recibidos en el Salón Democracia de Palacio, donde los esperaban con almuerzo.

Cada tienda entregó sus propuestas por separado. El PS, por ejemplo, incluyó la rebaja a los impuestos de primera categoría, pero con compensaciones, en la misma línea que la primera contrapropuesta de la oposición.

También solicitaron eliminar la invariabilidad tributaria por 25 años, que, dicen, “rigidiza la política fiscal y, al mismo tiempo, congela vacíos legales o estrategias abusivas de planificación tributaria”.

Hubo otras propuestas sobre la mesa, como “los apoyos a la PYME ocurran a través de instrumentos de acceso al crédito, apoyo focalizado o medidas tipo FOGAPE” y la “suspensión cobranzas a deudores CAE con ingresos menores a $ 1.500.000”.

Por el lado del FA, en cambio, se plantearon medidas como las de arriendo a precio justo y un subsidio al pie del crédito hipotecario y subsidio a la tasa.

Además, los frenteamplistas querían dividir el proyecto en dos -uno tributario y otro de reconstrucción por incendios-, pero la idea fue rechazada por Quiroz, así como también la idea de quitarle la urgencia.

Un tema del FA que sí fue recogido por el Ejecutivo fue la propuesta de industrialización, acotado a servicios, así como también la asignación de espacios a las pymes en compras públicas.

Otro punto que fue acogido por Quiroz, según conocedores del encuentro, fue la idea de Ibáñez de crear una mesa para ver la modernización del Estado, cortar tiempos de inversión y hacer más eficientes los gastos. El ministro, junto con defender los recortes, planteó que podría ser una opción para revisar luego de la megarreforma.

Según algunas versiones el Frente Amplio también había pedido subir el impuesto al diésel, a pesar de que semanas atrás habían criticado al gobierno por el alza de los combustibles.

Resistencia de Quiroz

Tras la sesión de este lunes, donde se votó en general en la Comisión de Hacienda la megarreforma, el ministro Quiroz valoró el resultado a pesar del rechazo de las senadoras socialistas.

Además dio dos señales contundentes: primero reiteró su negativa a conformar mesas técnicas o grupos de negociación política y remarcó que la urgencia para sacar la iniciativa no se tocará.

“Nosotros preferimos el sistema de propuestas concretas. Queremos seguir avanzando y pensamos que avanzamos mejor. Ha habido más de 50 exposiciones, están más o menos claros los temas, los matices, los pros y los contras. Por lo tanto, estamos en la hora en que, si alguien tiene inquietudes, que nos hagan propuestas concretas y, sobre esa base, trabajar. Disposición de trabajar de aquí a la votación en sala la próxima semana e, incluso, después también”, dijo el ministro de Hacienda.

“La urgencia continúa. El día tiene 24 horas, no hay necesidad de postergar en días, porque tenemos muchas horas por delante que podemos usar, fines en semana, y seguir avanzando, conversando, pero sin modificar la urgencia”, añadió.

“Hemos votado en contra, valorando la disposición que ha mostrado el Ejecutivo en orden a abrir un espacio de diálogo y de recepción de propuestas, pero también, se lo hemos dicho al ministro Quiroz, esto no es algo mecánico, no es llevar una propuesta y que nos digan a todo que no. Porque, entonces, la voluntad de diálogo que ha expresado el gobierno sería solamente declarativa y no realmente efectiva”, dijo la senadora Paulina Vodanovic (PS).

El senador Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Hacienda, valoró el ambiente de diálogo que imperó en general en la instancia. “Hemos tratado de procurar un ambiente menos polarizado y yo quiero valorar a los senadores de oposición que han participado en este debate, que se haya dado un debate con altura de miras, con diferencias, con matices, pero no con descalificaciones”, dijo.

Además, se manifestó esperanzado con que en las próximas semanas habrá espacio para entendimientos.