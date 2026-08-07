Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), cree que se pueden cumplir los plazos deseados por el Ejecutivo para la aprobación de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Y es que el anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional considera una batería de 30 proyectos de ley, entre aquellos ya en debate en el Congreso y algunos nuevos por ingresar por parte del Ejecutivo, que buscan enfrentar la crisis de seguridad del país durante los últimos años.

El gobierno espera que se puedan aprobar el grueso de las iniciativas de la ACOT antes de navidad. Y aunque es cierto que en la Cámara de Diputados el gobierno tiene una mayoría oficialista, el proyecto también considera una reforma constitucional que requiere una mayoría más amplia que la que actualmente posee.

Esta propuesta espera modificar la Carta Magna para que se establezca explícitamente que es responsabilidad del Estado la seguridad pública.

En ese sentido, Alessandri señaló en conversación con Radio 13c que esperan desde el Congreso presentar mejoras a la agenda de seguridad.

“No me quedo solo con las leyes que manda el Ejecutivo. Creo que las vamos a mejorar en el Senado y en la Cámara y con Paulina Núñez, Presidenta del Senado, hablamos ayer y nos pusimos a disposición para hacer sesiones extra, para sacarlo muy rápido. O sea, antes de Navidad decía el Presidente en su discurso. yo diría que Cámara de Diputados, fines de octubre, Senado, noviembre, diciembre y ya convertidas en ley antes de Navidad”, detalló el diputado.

En ese sentido, considera positivo que precisamente la reforma constitucional que busca el Ejecutivo requiera una mayor cantidad de votos, ya que obliga a alcanzar acuerdos con otros partidos.

“Ahora, yo veo eso como positivo. El hecho que tú necesites tres quintos, por ejemplo, para una reforma constitucional, te tienes que sentar con el Socialismo Democrático en el Senado, te tienes que sentar con el PDG y de ahí puede salir un acuerdo para todos los proyectos hacia abajo ”, explicó.

Para continuar: “Cuando voy a fortalecer a las policías, cuando le voy a permitir control de identidad al militar que está en un estado de excepción, cuando voy a permitir que la aduana se coordine con carabineros para destruir la droga, son cosas que van a tener mucho más tracción ciudadana y por lo tanto, o también, no sé si una consecuencia de la otra, mucho más votos en el Congreso”.

Con esa idea en mente, el parlamentario considera que la tramitación de estos proyectos resultará “menos sufrida” que la megarreforma, en la que tanto desde el Ejecutivo como representantes del oficialismo repitieron en distintas ocasiones que lograrían su aprobación aunque fuera por solo un voto.

“Yo creo que esto va a ser mucho más holgado porque es urgencia ciudadana y porque en seguridad nos ponemos más fácil de acuerdo”, concluyó el presidente de la Cámara de Diputados.